Пять машин и инфраструктурный объект пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

36 снарядов из РСЗО «Град» ВСУ выпустили по селу Борки, три артиллерийских снаряда — по Песчанке, четыре миномётных снаряда — по Новопетровке, а по Вериговке и Дубровке — восемь и семь артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.