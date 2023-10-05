Пять машин и инфраструктурный объект пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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В селе Журавлёвка зафиксировано два прилёта. Обошлось без последствий. В Шишино после работы системы ПВО выбиты окна в одном частном доме и посечены четыре автомобиля. В Севрюково повреждена одна машина.
36 снарядов из РСЗО «Град» ВСУ выпустили по селу Борки, три артиллерийских снаряда — по Песчанке, четыре миномётных снаряда — по Новопетровке, а по Вериговке и Дубровке — восемь и семь артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.
Два миномётных снаряда прилетело по окраине хутора Плотвянка. Последствий нет.
Два украинских БПЛА посадили в селе Новостроевка-Вторая. Жертв и повреждений не зарегистрировано.
В Муроме было два прилёта и два осколочных боеприпаса, сброшенных с БПЛА. ВСУ также атаковали село с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет, но повреждён один из инфраструктурных объектов связи.
Пять снарядов выпустили по Новой Таволжанке, а в селе Середа с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. В двух населённых пунктах обошлось без последствий.