Пока не в Белгородской области: в регионе ЦФО досрочно откроют отопительный сезон

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Орловской области отопительный сезон начнётся досрочно. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков накануне, в среду.
Однако среднесуточная температура в регионе не достигла необходимого по закону нижнего предела в +8 °C. Несмотря на это глава области объявил о том, что в дома и учреждения начнут подавать тепло.
По его словам, власти в последние годы не всегда ориентируются на этот показатель и начинают отопительный сезон досрочно. Это происходит и в тех случаях, когда температура на несколько градусов выше указанной нормы.
Включать отопление будут постепенно. Это займёт примерно пять дней. В первую очередь отопление включат в социальных объектах, а затем в домах. Тепло у орловцев появится к следующей неделе.
Тем временем в Белгородском районе готовы ждать похолодания до +8 °C. А глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов ранее заявил, что в муниципалитете отопление могут подать с 15 октября.