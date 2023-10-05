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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Отопление

Пока не в Белгородской области: в регионе ЦФО досрочно откроют отопительный сезон

5 октября 2023, 12:58
Фото: 1MI
Отопление

Отопительный сезон досрочно начнут в Орловской области

При этом среднесуточная температура в регионе ещё не достигла стандартного показателя +8 °C. Запуск отопительного сезона займёт примерно пять дней, пишет «Орелtimes».

В Орловской области отопительный сезон начнётся досрочно. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков накануне, в среду.

Однако среднесуточная температура в регионе не достигла необходимого по закону нижнего предела в +8 °C. Несмотря на это глава области объявил о том, что в дома и учреждения начнут подавать тепло.

По его словам, власти в последние годы не всегда ориентируются на этот показатель и начинают отопительный сезон досрочно. Это происходит и в тех случаях, когда температура на несколько градусов выше указанной нормы.

Включать отопление будут постепенно. Это займёт примерно пять дней. В первую очередь отопление включат в социальных объектах, а затем в домах. Тепло у орловцев появится к следующей неделе.

Тем временем в Белгородском районе готовы ждать похолодания до +8 °C. А глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов ранее заявил, что в муниципалитете отопление могут подать с 15 октября.

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#Общество#Белгородская область#Отопительный сезон#Отопление#Черноземье#Орловская область#Наталья Корявых#Андрей Клычков
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