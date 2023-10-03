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Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

В Белгородской области планируют включать отопление в середине октября

Когда начнётся отопительный сезон? Белгородцам назвали предварительную дату

3 октября 2023, 17:56
Фото: 1MI

В Белгородской области планируют включать отопление в середине октября

Ориентировочное число начала отопительного сезона назвал глава Шебекинского округа Владимир Жданов.
Сюжет
Погода

В Белгородскую область 2 октября резко пришло похолодание, что сказалось и на температуре в квартирах. К главе Шебекинского округа обратилась местная жительница, отметив, что стало прохладно. Когда начнётся отопительный сезон?

Владимир Жданов заявил, что включать отопление будут согласно нормам — после пяти суток со среднесуточной температурой на улице не выше +8 °C.

Предварительно мы пока ориентируемся на 15 октября. Если что-то поменяется, будем корректировать.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, интересоваться началом отопительного сезона белгородцы начали ещё в конце сентября, несмотря на очень тёплую погоду в первый месяц осени. Тогда это казалось нелогичным с дневной температурой воздуха до 24 °C, ночью — до 14 градусов. Теперь же действительно похолодало — по крайней мере, по ночам.

Когда в Белгородской области включат отопление?
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#Общество#Белгородская область#Погода#Отопительный сезон#Отопление#Похолодание#Белгород#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг#Милена Фишер
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