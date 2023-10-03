Когда начнётся отопительный сезон? Белгородцам назвали предварительную дату

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
В Белгородскую область 2 октября резко пришло похолодание, что сказалось и на температуре в квартирах. К главе Шебекинского округа обратилась местная жительница, отметив, что стало прохладно. Когда начнётся отопительный сезон?
Владимир Жданов заявил, что включать отопление будут согласно нормам — после пяти суток со среднесуточной температурой на улице не выше +8 °C.
Предварительно мы пока ориентируемся на 15 октября. Если что-то поменяется, будем корректировать.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, интересоваться началом отопительного сезона белгородцы начали ещё в конце сентября, несмотря на очень тёплую погоду в первый месяц осени. Тогда это казалось нелогичным с дневной температурой воздуха до 24 °C, ночью — до 14 градусов. Теперь же действительно похолодало — по крайней мере, по ночам.