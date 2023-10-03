Когда начнётся отопительный сезон? Белгородцам назвали предварительную дату

Напомним, интересоваться началом отопительного сезона белгородцы начали ещё в конце сентября, несмотря на очень тёплую погоду в первый месяц осени. Тогда это казалось нелогичным с дневной температурой воздуха до 24 °C, ночью — до 14 градусов. Теперь же действительно похолодало — по крайней мере, по ночам.