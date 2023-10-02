Ожидать ли белгородцам сильного похолодания на этой неделе?

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
В Белгородскую область постепенно приходит осенняя погода. В понедельник, 2 октября, в регионе прохладно и дождливо. Однако практически до конца рабочей недели будет тепло и без осадков.
Во вторник, 3 октября, в Белгороде ночью +7 °С. Днём воздух прогреется до +18 °С. При этом ожидается небольшая облачность, без осадков.
4 октября в областном центре будет теплее. Ночью синоптики обещают +8 °С. В дневное время воздух прогреется до +22 °С.
Небольшой дождь пройдёт ночью в четверг, 5 октября. При этом будет +10 °С. Днём будет облачно с прояснениями, а температура поднимется до +19 °С.
Похолодание в Белгороде начнётся с пятницы, 6 октября. Ночью ожидается +8 °С и без осадков. Днём — до +16 °С, небольшой дождь.
Выходные в областном центре тоже будут дождливыми. В субботу, 7 октября, ночью +6 °С, днём — до +14 °С. Ещё холоднее — в воскресенье. +4 °С ожидается ночью, без осадков. Днём пройдёт дождь, а потеплеет всего до +11 °С.