Ожидать ли белгородцам сильного похолодания на этой неделе?

Выходные в областном центре тоже будут дождливыми. В субботу, 7 октября, ночью +6 °С, днём — до +14 °С. Ещё холоднее — в воскресенье. +4 °С ожидается ночью, без осадков. Днём пройдёт дождь, а потеплеет всего до +11 °С.