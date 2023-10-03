Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Погода в Белгородской области

Ночью +1 °С, днём +22 °С: погода в среду удивит белгородцев

3 октября 2023, 13:48
Фото: 1MI
Погода в Белгородской области

Синоптики пообещали белгородцам холодную ночь и тёплый день

4 октября без осадков. Ночью возможен туман. Температура опустится в тёмное время суток до +1 °С, а днём потеплеет до +22 °С, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

4 октября, в среду, на территории региона будет переменная облачность, без осадков. Ночью местами возможен туман. Ветер юго-западный в тёмное время суток 3-8 м/с, днём — 8-13 м/с.

Ночью в Белгородской области будет прохладно: +1…+6 °С. Однако днём потеплеет до +17…+22 °С.

В Белгороде ночью без осадков, ожидается до +6 °С. Ветер при этом 2 м/с. Днём воздух прогреется до +21 °С, ветер усилится до 5 м/с.

В четверг, 5 октября, в областном центре ночью +9 °С и западный ветер 3 м/с. Днём температура поднимется до +19 °С, порывы ветра — до 4 м/с. Осадков не ожидается.

Завершится рабочая неделя дождливой погодой. В пятницу ночью без осадков и до +8 °С, днём пройдёт дождь, но потеплеет до +15 °С. Такая же погода ожидается и в выходные.

Сентябрь продолжит удивлять белгородцев необычайно тёплой погодой
Узнать подробнее
Читайте также:
Ожидать ли белгородцам сильного похолодания на этой неделе?Когда в Белгород придёт похолодание?Стало известно, когда в Белгородскую область придёт осеннее похолодание
#Белгородская область#Туман#Погода#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Осадки
Подпишитесь
«Это рулетка»: Белгородский эксперт рассказал о льготной ипотеке в текущем году
Сегодня, 14:14
Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Сегодня, 14:07
Притормози, притормози: белгородскую военную часть «захватили» иногородние таксисты
Сегодня, 07:13
Банкротство «Белзнака» и иск к Яковлевскому ГОКу за сбросы: арбитраж сентября
Сегодня, 14:13
Небольшой конфуз: мэрия Белгорода пообещала выехать на отлов снарядов в Шебекино
Сегодня, 14:25
Стало известно, где продолжит работу экс-сенатор от Белгородской области Рыжков
Сегодня, 11:11