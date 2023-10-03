Ночью +1 °С, днём +22 °С: погода в среду удивит белгородцев

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
4 октября, в среду, на территории региона будет переменная облачность, без осадков. Ночью местами возможен туман. Ветер юго-западный в тёмное время суток 3-8 м/с, днём — 8-13 м/с.
Ночью в Белгородской области будет прохладно: +1…+6 °С. Однако днём потеплеет до +17…+22 °С.
В Белгороде ночью без осадков, ожидается до +6 °С. Ветер при этом 2 м/с. Днём воздух прогреется до +21 °С, ветер усилится до 5 м/с.
В четверг, 5 октября, в областном центре ночью +9 °С и западный ветер 3 м/с. Днём температура поднимется до +19 °С, порывы ветра — до 4 м/с. Осадков не ожидается.
Завершится рабочая неделя дождливой погодой. В пятницу ночью без осадков и до +8 °С, днём пройдёт дождь, но потеплеет до +15 °С. Такая же погода ожидается и в выходные.