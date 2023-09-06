Стало известно, когда в Белгородскую область придёт осеннее похолодание

До конца недели в Белгороде будет постепенно холодать. В пятницу, 8 сентября, температура воздуха днём поднимется до +19 ˚С, а в субботу — до +17 ˚С. В воскресенье, 10 сентября, столбик термометра покажет около +20 ˚С.