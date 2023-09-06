Стало известно, когда в Белгородскую область придёт осеннее похолодание

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Завтра, 7 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северной четверти: ночью скорость составит 5-10 м/с, днём — 8-13 м/с.
Температура воздуха в регионе в тёмное время суток опустится до +9…+14 ˚С. Днём же потеплеет до +17…+22 ˚С.
В Белгороде 7 сентября столбик термометра ночью покажет +10…+12 ˚С . Днём температура поднимется до +21 ˚С.
До конца недели в Белгороде будет постепенно холодать. В пятницу, 8 сентября, температура воздуха днём поднимется до +19 ˚С, а в субботу — до +17 ˚С. В воскресенье, 10 сентября, столбик термометра покажет около +20 ˚С.
Напомним, что этой осенью в Белгородской области возможны два бабьих лета: первое пройдёт в середине сентября, а второе состоится в октябре.