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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Белгородскую область приходит похолодание

Стало известно, когда в Белгородскую область придёт осеннее похолодание

6 сентября 2023, 13:43
Фото: 1MI

В Белгородскую область приходит похолодание

Ночью температура воздуха в отдельных районах опустится до +9 ˚С, предупредили в региональном МЧС. При этом осадков не ожидается.
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Погода

Завтра, 7 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северной четверти: ночью скорость составит 5-10 м/с, днём — 8-13 м/с.

Температура воздуха в регионе в тёмное время суток опустится до +9…+14 ˚С. Днём же потеплеет до +17…+22 ˚С.

В Белгороде 7 сентября столбик термометра ночью покажет +10…+12 ˚С . Днём температура поднимется до +21 ˚С.

До конца недели в Белгороде будет постепенно холодать. В пятницу, 8 сентября, температура воздуха днём поднимется до +19 ˚С, а в субботу — до +17 ˚С. В воскресенье, 10 сентября, столбик термометра покажет около +20 ˚С.

Напомним, что этой осенью в Белгородской области возможны два бабьих лета: первое пройдёт в середине сентября, а второе состоится в октябре.

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#Белгородская область#Погода#Осень#Похолодание#Белгород#Александра Склярова
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