Сентябрь продолжит удивлять белгородцев необычайно тёплой погодой

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
По информации белгородских синоптиков, завтра, 26 сентября, на территории Белгородской области ожидается переменная область, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с.
Во вторник температура воздуха в тёмное время суток опустится до +9…+14 ˚С. Днём потеплеет до +22…+27 ˚С.
В Белгороде столбик термометра ночью остановится на отметке +10…+12 ˚С. Днём воздух прогреется до +24…+26 ˚С.
Напомним, что аномально тёплая погода сохранится в Белгородской области до конца сентября. Об этом сообщил дежурный синоптик отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Хатунцев.
Кроме того, ближайшие дожди можно ожидать не раньше 30 сентября.