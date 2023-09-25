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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Во вторник в Белгородской области сохранится тёплая погода

Сентябрь продолжит удивлять белгородцев необычайно тёплой погодой

25 сентября 2023, 13:07
Фото: 1MI

Во вторник в Белгородской области сохранится тёплая погода

Температура воздуха поднимется до +27 ˚С. Прогноз погоды на 26 сентября опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По информации белгородских синоптиков, завтра, 26 сентября, на территории Белгородской области ожидается переменная область, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с.

Во вторник температура воздуха в тёмное время суток опустится до +9…+14 ˚С. Днём потеплеет до +22…+27 ˚С.

В Белгороде столбик термометра ночью остановится на отметке +10…+12 ˚С. Днём воздух прогреется до +24…+26 ˚С.

Напомним, что аномально тёплая погода сохранится в Белгородской области до конца сентября. Об этом сообщил дежурный синоптик отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Хатунцев.

Кроме того, ближайшие дожди можно ожидать не раньше 30 сентября.

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#Белгородская область#Погода#Тепло#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
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