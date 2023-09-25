Сентябрь продолжит удивлять белгородцев необычайно тёплой погодой

Напомним, что аномально тёплая погода сохранится в Белгородской области до конца сентября. Об этом сообщил дежурный синоптик отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Хатунцев.