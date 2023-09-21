Когда в Белгород придёт похолодание?

Похолодание, судя по прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», ожидается в областном центре только с 30 сентября. В этот день без дождей. Ночью ожидается до +8 ˚С, а днём — до +18 ˚С. 1 октября немного теплее: до +9 ˚С ночью и до +19 ˚С днём. Также указано, что затем в Белгороде снова потепление — до 5 октября будет не меньше +20 ˚С.