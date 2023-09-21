Когда в Белгород придёт похолодание?

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В Белгороде до конца месяца сохранится тёплая погода. Более того, согласно текущему прогнозу, практически не ожидается дождей.
Особенно тепло будет на этой неделе. Согласно прогнозу портала Gismeteo, 22 сентября, в пятницу, будет ясно. Ночью до +12 ˚С. Днём воздух прогреется до +26 ˚С. В субботу, 23 сентября, в тёмное время суток до +14 ˚С. Днём потеплеет до +26 ˚С. 24 сентября в областном центре +12 ˚С ночью и до +26 ˚С в светлое время суток.
Более того, по прогнозу синоптиков, до конца сентября практически не будет дождей. Небольшие осадки пройдут только 26 сентября, во вторник. При этом будет тепло — до +24 ˚С в дневное время.
Похолодание, судя по прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», ожидается в областном центре только с 30 сентября. В этот день без дождей. Ночью ожидается до +8 ˚С, а днём — до +18 ˚С. 1 октября немного теплее: до +9 ˚С ночью и до +19 ˚С днём. Также указано, что затем в Белгороде снова потепление — до 5 октября будет не меньше +20 ˚С.