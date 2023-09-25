Белгородская область готова к отопительному сезону на 96%

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
На подготовку к зиме из бюджета в этом году власти выделили 1,7 млн рублей. Сфера водоснабжения и водоотведения уже готова, жилищному фонду осталось 2% до завершения процесса. В числе отстающих оказались электроснабжение (87%) и газоснабжение (95%). Общая готовность всех коммунальных служб региона к осенне-зимнему периоду Вячеслав Гладков оценил в 96%.
Работы всё ещё ведутся на четырёх котельных: две из них находятся в Шебекинском округе, одна — в Старооскольском округе и одна — в Журавлёвке Белгородского района. Последняя на данный момент законсервирована из-за постоянных обстрелов. Девять многоквартирных домов и три общежития в Белгороде ждут установки индивидуальных тепловых пунктов, работы власти обещают закончить до 1 октября. А до 1 декабря в Шебекино предстоит перекрыть тепловой контур в десяти домах.
Что касается спецтехники, то 1117 единиц транспорта готовы к зиме на 87%. Сейчас уточняется информация, сколько техники будет чистить дороги и дворы зимой от снега, сколько водителей для этого требуется, а также какой объём денежных средств нужно потратить на горюче-смазочные материалы.
Напомним, сегодня, 25 сентября, Вячеслав Гладков встретился с новым врио замгубернатора Сергеем Довгалюком. Основными темами стало повышение качества капремонта многоквартирных домов, подготовка к отопительному сезону и планирование работы с вывозом ТБО и ТКО.