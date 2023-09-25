Белгородская область готова к отопительному сезону на 96%

Работы всё ещё ведутся на четырёх котельных: две из них находятся в Шебекинском округе, одна — в Старооскольском округе и одна — в Журавлёвке Белгородского района. Последняя на данный момент законсервирована из-за постоянных обстрелов. Девять многоквартирных домов и три общежития в Белгороде ждут установки индивидуальных тепловых пунктов, работы власти обещают закончить до 1 октября. А до 1 декабря в Шебекино предстоит перекрыть тепловой контур в десяти домах.