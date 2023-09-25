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Белгородская область готова к отопительному сезону на 96%

Белгородская область готова к отопительному сезону на 96%

25 сентября 2023, 17:05
Фото: Bel.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. Пока что к встрече холодов готово только водоснабжение и водоотведение, остальные сферы — в процессе.

На подготовку к зиме из бюджета в этом году власти выделили 1,7 млн рублей. Сфера водоснабжения и водоотведения уже готова, жилищному фонду осталось 2% до завершения процесса. В числе отстающих оказались электроснабжение (87%) и газоснабжение (95%). Общая готовность всех коммунальных служб региона к осенне-зимнему периоду Вячеслав Гладков оценил в 96%.

Работы всё ещё ведутся на четырёх котельных: две из них находятся в Шебекинском округе, одна — в Старооскольском округе и одна — в Журавлёвке Белгородского района. Последняя на данный момент законсервирована из-за постоянных обстрелов. Девять многоквартирных домов и три общежития в Белгороде ждут установки индивидуальных тепловых пунктов, работы власти обещают закончить до 1 октября. А до 1 декабря в Шебекино предстоит перекрыть тепловой контур в десяти домах.

Что касается спецтехники, то 1117 единиц транспорта готовы к зиме на 87%. Сейчас уточняется информация, сколько техники будет чистить дороги и дворы зимой от снега, сколько водителей для этого требуется, а также какой объём денежных средств нужно потратить на горюче-смазочные материалы.

Напомним, сегодня, 25 сентября, Вячеслав Гладков встретился с новым врио замгубернатора Сергеем Довгалюком. Основными темами стало повышение качества капремонта многоквартирных домов, подготовка к отопительному сезону и планирование работы с вывозом ТБО и ТКО.

Отопление, мусор и капремонт: что Гладков обсуждал с новым врио замгубернатора
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#Белгородская область#Отопительный сезон#Отопление#Белгород#Вячеслав Гладков#Подготовка к зиме#Милена Фишер
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