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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Отопительный сезон

Когда ожидать начала отопительного сезона в Белгородской области?

13 сентября 2023, 10:52
Фото: 1MI
Отопительный сезон

Работы по подготовке к отопительному сезону завершат до 1 октября

Отопление подадут в квартиры, если температура до +8 ˚С будет сохраняться в течение пяти дней. В настоящий момент выполняются завершающие работы по подготовке объектов к началу отопительного сезона. Об этом сообщила замминистра ЖКХ Белгородской области.

По информации замминистра ЖКХ региона Ольги Гладун, отопление в многоэтажных домах включат тогда, когда температура воздуха на протяжении пяти дней будет ниже +8 ˚С. В таком случае главы муниципалитетов примут решение о начале отопительного сезона.

В настоящий момент завершается работа по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период. Готовность по состоянию на 13 сентября составляет 96%. Выполнить все работы планируется до 1 октября.

Напомним, что отопительный сезон в Шебекинском округе также должен начаться без задержек. Ранее шебекинцы могли остаться без отопления из-за двух котельных, которые были повреждены при обстреле ВСУ. Однако, по информации министра ЖКХ региона Алексея Ботвиньева, все работы будут выполнены в срок.

Отопительный сезон в Шебекинском горокруге начнётся без задержек
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