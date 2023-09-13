Когда ожидать начала отопительного сезона в Белгородской области?

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
По информации замминистра ЖКХ региона Ольги Гладун, отопление в многоэтажных домах включат тогда, когда температура воздуха на протяжении пяти дней будет ниже +8 ˚С. В таком случае главы муниципалитетов примут решение о начале отопительного сезона.
В настоящий момент завершается работа по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период. Готовность по состоянию на 13 сентября составляет 96%. Выполнить все работы планируется до 1 октября.
Напомним, что отопительный сезон в Шебекинском округе также должен начаться без задержек. Ранее шебекинцы могли остаться без отопления из-за двух котельных, которые были повреждены при обстреле ВСУ. Однако, по информации министра ЖКХ региона Алексея Ботвиньева, все работы будут выполнены в срок.