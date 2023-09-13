Когда ожидать начала отопительного сезона в Белгородской области?

Напомним, что отопительный сезон в Шебекинском округе также должен начаться без задержек. Ранее шебекинцы могли остаться без отопления из-за двух котельных, которые были повреждены при обстреле ВСУ. Однако, по информации министра ЖКХ региона Алексея Ботвиньева, все работы будут выполнены в срок.