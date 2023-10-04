У школ и детсадов после капремонта в Белгороде нет паспортов к отопительному сезону

Ирина Гречаникова, руководитель управления образования, дала комментарий по ситуации со школами и колледжем. Она сообщила, причина в том, что по итогам проведённого капитального ремонта имеются замечания к работе подрядчика. Валентин Демидов рассказал, что совместно с управлением образования Белгорода сегодня будет проведено совещание по вопросу отработки замечаний, чтобы до конца недели сдать объекты.