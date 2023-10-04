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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

Готовность Белгорода к отопительному сезону

У школ и детсадов после капремонта в Белгороде нет паспортов к отопительному сезону

4 октября 2023, 08:33
Фото: 1MI
Готовность Белгорода к отопительному сезону

В Белгороде рассказали о готовности города к отопительному сезону

Сегодня на оперативном совещании администрации Белгорода рассказали о проведённой работе по подготовке электростанций, котельных и тепловых сетей к отопительному сезону.
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ЖКХ

О готовности города к осенне-зимнему периоду рассказал Александр Лоскутов, заместитель главы администрации города по ЖКХ. Как сообщается, в рамках подготовки к отопительному периоду к эксплуатации готовы 68 котельных. Из них — семь теплоснабжающих организаций Белгорода. На основании актов проверки им выданы соответствующие паспорта. Сети инженерно-технического обеспечения города, сообщил Лоскутов, готовы к прохождению отопительного сезона на 100%.

Что касается муниципальных учреждений управления образования, то на данный момент, рассказал заместитель по ЖКХ, работы по гидравлическим испытаниям тепло- и горячего водоснабжения выполнены на 107 объектах из 117 (48 школ и 69 детских садов). Это 91% работ.

На оставшиеся 10 учреждений, на которых проводился капитальный ремонт, подрядчику требуется получить дополнительный допуск Ростехнадзора по Белгородской области на введение в эксплуатацию теплопотребляющих установок и выполнить пусконаладочные работы. Вопрос уже обсудили комиссионно, поэтому в скором времени они войдут в отопительный сезон. Также осталось провести бак анализ горячей воды.

Александр Лоскутов доложил, что на территории Белгорода все учреждения здравоохранения готовы к отопительному сезону (их 21). На всех объектах уже выполнены испытания отопительной системы.

Евгений Жигалов рассказал, что ещё ко 2 октября подготовили к работе в отопительный сезон две электростанции, 45 котельных, 67 центральных тепловых пунктов, девять насосных станций, 73 дополнительных тепловых пункта и 338 километров тепловых сетей. Аварийный запас также сформирован, сообщил гендиректор «Белгорблагоустройства». Подготовлены к эксплуатации 15 резервных источников электроснабжения (восемь передвижных и семь стационарных), обеспечены запасы резервного топлива и т. п. Все объекты укомплектованы ремонтным персоналом.

Евгений Жигалов добавил, что сегодня нет паспортов готовности у 8 из 10 объектов образования, которые вышли из капитального ремонта. Это пять детских садов, три школы, один бассейн. Белгородский строительный колледж тоже попал в список учреждений проходящих процесс получения необходимой документации.

Ирина Гречаникова, руководитель управления образования, дала комментарий по ситуации со школами и колледжем. Она сообщила, причина в том, что по итогам проведённого капитального ремонта имеются замечания к работе подрядчика. Валентин Демидов рассказал, что совместно с управлением образования Белгорода сегодня будет проведено совещание по вопросу отработки замечаний, чтобы до конца недели сдать объекты.

Ранее к главе Шебекинского округа с вопросом о включении отопления обратилась местная жительница, отметив, что стало прохладно. Владимир Жданов заявил, что включать отопление будут согласно нормам — после пяти суток со среднесуточной температурой на улице не выше +8 °C.

Предварительно мы пока ориентируемся на 15 октября. Если что-то поменяется, будем корректировать.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
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