Над Белгородской областью сбили беспилотник самолётного типа

Posted Сегодня, 19:58
Published Сегодня, 19:58
Modified Сегодня, 20:00
Updated Сегодня, 20:00
По данным ведомства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам Белгородской области с помощью беспилотника самолётного типа. Его успешно сбили дежурными средствами ПВО.
О каких-либо последствиях атаки беспилотника официально не сообщается.
Напомним, это уже не первая атака украинских беспилотников, которая зарегистрирована в Белгородской области 5 октября, еще один БПЛА сбили в регионе утром, около 11:00. Это случилось вблизи посёлка Горьковский Грайворонского округа. О последствиях на земле не сообщалось.