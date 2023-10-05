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Published Сегодня, 19:58

Modified Сегодня, 20:00

Updated Сегодня, 20:00

Над Белгородской областью сбили беспилотник самолётного типа

Над Белгородской областью сбили беспилотник самолётного типа

5 октября 2023, 19:58
Фото: Midjourney
5 октября около 22:00 над областью уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны России.
Сюжет
Пво

По данным ведомства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам Белгородской области с помощью беспилотника самолётного типа. Его успешно сбили дежурными средствами ПВО.

О каких-либо последствиях атаки беспилотника официально не сообщается.

Напомним, это уже не первая атака украинских беспилотников, которая зарегистрирована в Белгородской области 5 октября, еще один БПЛА сбили в регионе утром, около 11:00. Это случилось вблизи посёлка Горьковский Грайворонского округа. О последствиях на земле не сообщалось.

Где сбили беспилотник в Белгородской области, о котором сообщало Минобороны?
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Белгород#Минобороны#Милена Фишер
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