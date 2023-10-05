Над Белгородской областью сбили беспилотник самолётного типа

Напомним, это уже не первая атака украинских беспилотников, которая зарегистрирована в Белгородской области 5 октября, еще один БПЛА сбили в регионе утром, около 11:00. Это случилось вблизи посёлка Горьковский Грайворонского округа. О последствиях на земле не сообщалось.