Где сбили беспилотник в Белгородской области, о котором сообщало Минобороны?

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Система ПВО сработала в Грайворонском горокруге. Беспилотник самолётного типа сбили в районе Горьковского.
Информация о последствиях уточняется. Предварительно — обошлось без разрушений и пострадавших.
Ранее Минобороны сообщало, что дрон сбили в Белгородской области. Произошло это около 11:00.
С утра это не первая атака на Белгородскую область. В результате обстрела посёлка Шебекинский пострадали пять домов и автобус. В Шебекино прямой удар пришёлся по центру. Итог — разрушения в пекарне, ремонтируемом торговом центре, административном здании, коммерческом павильоне.