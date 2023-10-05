Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Беспилотники

Где сбили беспилотник в Белгородской области, о котором сообщало Минобороны?

5 октября 2023, 09:35
Фото: Midjourney
Беспилотники

ПВО сработала в Белгородской области

Беспилотник сбили в одном из приграничных районов. Последствия на земле уточняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Система ПВО сработала в Грайворонском горокруге. Беспилотник самолётного типа сбили в районе Горьковского.

Информация о последствиях уточняется. Предварительно — обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее Минобороны сообщало, что дрон сбили в Белгородской области. Произошло это около 11:00.

С утра это не первая атака на Белгородскую область. В результате обстрела посёлка Шебекинский пострадали пять домов и автобус. В Шебекино прямой удар пришёлся по центру. Итог — разрушения в пекарне, ремонтируемом торговом центре, административном здании, коммерческом павильоне.

Два дрона и три снаряда РСЗО: что сбили сегодня над Белгородской областью
Узнать подробнее
Читайте также:
ПВО сбила беспилотник над Белгородской областьюВ Белгородской, Брянской и Курской областях за ночь сбили 31 беспилотникСистема ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Инна Рогова#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#Горьковский#СВО
Подпишитесь
Цемзавод или «диверсант»: кто отвечает за пыль на машинах и в квартирах белгородцев?
Сегодня, 13:17
Рим против квантового бессмертия: о чём думают белгородские девушки?
Сегодня, 11:12
Путин оценил идеи учителя физики из Белгородской области
Сегодня, 13:59
Власти опровергли попытку захода украинской ДРГ в Белгородскую область
Сегодня, 13:44
Назначенный 11 лет назад Дыбов продолжит возглавлять Валуйский горокруг
Сегодня, 13:20
Как бы есть, но всё равно нет: нейросеть не может говорить о белгородском Шебекино
Сегодня, 11:33