Где сбили беспилотник в Белгородской области, о котором сообщало Минобороны?

С утра это не первая атака на Белгородскую область. В результате обстрела посёлка Шебекинский пострадали пять домов и автобус. В Шебекино прямой удар пришёлся по центру. Итог — разрушения в пекарне, ремонтируемом торговом центре, административном здании, коммерческом павильоне.