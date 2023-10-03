Два дрона и три снаряда РСЗО: что сбили сегодня над Белгородской областью

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Система ПВО сработала в Белгородской области. Уничтожены два украинских беспилотника самолётного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Об этом Минобороны РФ сообщило 3 октября. Система ПВО сработала около 11:00.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил о нескольких сбитых воздушных целях. По его словам, ПВО сработала в районе хутора Масычево в Грайворонском горокруге. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Добавим, что за минувшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области более 70 раз. Раненых среди мирных жителей не было, разрушения есть в одном частном доме — снаряд пробил его кровлю.
А утро 3 октября в регионе началось с обстрела Шебекино. Снаряды попали на территорию промышленной зоны.