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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Беспилотники

Два дрона и три снаряда РСЗО: что сбили сегодня над Белгородской областью

3 октября 2023, 09:33
Фото: Midjourney
Беспилотники

Беспилотники и снаряды РСЗО сбили в Белгородской области

Система ПВО сработала около 11:00, сообщили в Минобороны РФ. Примерно в это же время стало известно о сбитых целях в Грайворонском горокруге.

Система ПВО сработала в Белгородской области. Уничтожены два украинских беспилотника самолётного типа и три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Об этом Минобороны РФ сообщило 3 октября. Система ПВО сработала около 11:00.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил о нескольких сбитых воздушных целях. По его словам, ПВО сработала в районе хутора Масычево в Грайворонском горокруге. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Добавим, что за минувшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области более 70 раз. Раненых среди мирных жителей не было, разрушения есть в одном частном доме — снаряд пробил его кровлю.

А утро 3 октября в регионе началось с обстрела Шебекино. Снаряды попали на территорию промышленной зоны.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ#РСЗО
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