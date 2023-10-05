ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

За сегодняшний день Белгородская область уже попадала под обстрел ВСУ. Так, под огнём оказался посёлок Шебекинский в Шебекинском округе. Разрушения зафиксировали в автобусе и пяти домвладениях, в один из которых попал снаряд. Пострадавших среди мирных жителей нет.