ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Сегодня, 5 октября, примерно в 11:00 пресечена попытка атаки БПЛА самолётного типа на Белгородскую область. В Минобороны России сообщили, что система ПВО сбила украинский беспилотник.
О каких-либо повреждениях в результате происшествия пока официальной информации нет.
За сегодняшний день Белгородская область уже попадала под обстрел ВСУ. Так, под огнём оказался посёлок Шебекинский в Шебекинском округе. Разрушения зафиксировали в автобусе и пяти домвладениях, в один из которых попал снаряд. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Прилёт был и по торговому павильону в Шебекино.