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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Беспилотник

ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

5 октября 2023, 09:12
Фото: Midjourney
Беспилотник
Дрон пытался атаковать регион примерно в 11:00. Российские военнослужащие уничтожили БПЛА, сообщили в Минобороны.
Сюжет
Пво

Сегодня, 5 октября, примерно в 11:00 пресечена попытка атаки БПЛА самолётного типа на Белгородскую область. В Минобороны России сообщили, что система ПВО сбила украинский беспилотник.

О каких-либо повреждениях в результате происшествия пока официальной информации нет.

За сегодняшний день Белгородская область уже попадала под обстрел ВСУ. Так, под огнём оказался посёлок Шебекинский в Шебекинском округе. Разрушения зафиксировали в автобусе и пяти домвладениях, в один из которых попал снаряд. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Прилёт был и по торговому павильону в Шебекино.

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть прилёт по торговому павильону
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#Белгородская область#Беспилотник#Пво#Белгород#Минобороны#Шебекинский горокруг#СВО#Александра Склярова
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