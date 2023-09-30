В Белгороде после работы ПВО образовалась воронка от снаряда РСЗО

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
30 сентября ранним утром над Белгородом сработала система ПВО. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на подлёте к городу сбили воздушные цели противника. Пострадавших нет. Но специалисты обнаружили одну воронку от снаряда РСЗО. Осколки повредили фасад одного из домов, магазин и газопровод.
В целом ситуация по обстрелам за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
Белгородский район
По селу Журавлёвка выпустили два артиллерийских снаряда, а по селу Наумовка — 12 артснарядов и два гранатомётных выстрела. Над селом Устинка сбили беспилотник противника. Никто не пострадал. В посёлке Разумное зафиксировали повреждения в двух частных домах. Там выбиты окна, посечены теплицы, кровля и дверь. ⠀
Борисовский район
На окраине села Богун-Городок с БПЛА сбросили пять взрывных устройств. Обошлось без последствий. ⠀
Валуйский горокруг
Под миномётный обстрел попало село Борки. Там зафиксировали 23 прилёта. Пострадавших и разрушений нет. ⠀
Волоконовский район
По селу Тишанка и хутору Плотвянка выпустили 17 и три миномётных снаряда соответственно. Никто не пострадал. В результате обстрела в Тишанке повредили линию электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. ⠀
Грайворонский горокруг
В селе Новостроевка-Вторая сбили три беспилотника, с одного из дронов противник сбросил взрывное устройство на автомобили, припаркованные возле жилого дома. Никто не пострадал. Две машины получили повреждения.
По селу Дорогощь выпустили два миномётных и семь артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Различные разрушения зафиксировали в 11 частных домах, Там выбиты окна, посечены заборы, фасады, кровля и хозпостройки. Повреждён один легковой автомобиль. Также есть повреждения в здании местной школы.
Из миномёта обстреляли окраину села Смородино — зафиксировали два прилёта. Пострадавших и разрушений нет. Над хутором Масычево сбили беспилотник противника. Обошлось без последствий на земле. ⠀
Краснояружский район
Под артиллерийский обстрел попало село Вязовое. Там установили четыре прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет. ⠀
Шебекинский горокруг
По селу Новая Таволжанка выпустили шесть миномётных снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела одно из зданий загорелось. В селе Середа с БПЛА сбросили гранату. Никто не пострадал, разрушений нет.