В Белгороде после работы ПВО образовалась воронка от снаряда РСЗО

По селу Журавлёвка выпустили два артиллерийских снаряда, а по селу Наумовка — 12 артснарядов и два гранатомётных выстрела. Над селом Устинка сбили беспилотник противника. Никто не пострадал. В посёлке Разумное зафиксировали повреждения в двух частных домах. Там выбиты окна, посечены теплицы, кровля и дверь. ⠀