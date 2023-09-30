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Published Сегодня, 09:37

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В Белгороде после работы ПВО образовалась воронка от снаряда РСЗО

В Белгороде после работы ПВО образовалась воронка от снаряда РСЗО

30 сентября 2023, 09:37
Фото: 1MI
Также осколки повредили фасад одного из домов, магазин и газопровод. Всего за сутки под обстрелом ВСУ были восемь муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

30 сентября ранним утром над Белгородом сработала система ПВО. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на подлёте к городу сбили воздушные цели противника. Пострадавших нет. Но специалисты обнаружили одну воронку от снаряда РСЗО. Осколки повредили фасад одного из домов, магазин и газопровод.

В целом ситуация по обстрелам за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

Белгородский район

По селу Журавлёвка выпустили два артиллерийских снаряда, а по селу Наумовка — 12 артснарядов и два гранатомётных выстрела. Над селом Устинка сбили беспилотник противника. Никто не пострадал. В посёлке Разумное зафиксировали повреждения в двух частных домах. Там выбиты окна, посечены теплицы, кровля и дверь. ⠀

Борисовский район

На окраине села Богун-Городок с БПЛА сбросили пять взрывных устройств. Обошлось без последствий. ⠀

Валуйский горокруг

Под миномётный обстрел попало село Борки. Там зафиксировали 23 прилёта. Пострадавших и разрушений нет. ⠀

Волоконовский район

По селу Тишанка и хутору Плотвянка выпустили 17 и три миномётных снаряда соответственно. Никто не пострадал. В результате обстрела в Тишанке повредили линию электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. ⠀

Грайворонский горокруг

В селе Новостроевка-Вторая сбили три беспилотника, с одного из дронов противник сбросил взрывное устройство на автомобили, припаркованные возле жилого дома. Никто не пострадал. Две машины получили повреждения.

По селу Дорогощь выпустили два миномётных и семь артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Различные разрушения зафиксировали в 11 частных домах, Там выбиты окна, посечены заборы, фасады, кровля и хозпостройки. Повреждён один легковой автомобиль. Также есть повреждения в здании местной школы.

Из миномёта обстреляли окраину села Смородино — зафиксировали два прилёта. Пострадавших и разрушений нет. Над хутором Масычево сбили беспилотник противника. Обошлось без последствий на земле. ⠀

Краснояружский район

Под артиллерийский обстрел попало село Вязовое. Там установили четыре прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет. ⠀

Шебекинский горокруг

По селу Новая Таволжанка выпустили шесть миномётных снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела одно из зданий загорелось. В селе Середа с БПЛА сбросили гранату. Никто не пострадал, разрушений нет.

Окраина белгородского села в приграничье попала под обстрел ВСУ
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#Белгородская область#Пострадавшие#Снаряд#Взрывное устройство#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Обстрел#Артиллерийский снаряд#РСЗО
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