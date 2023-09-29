Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Обстрел

Последствия нового обстрела ВСУ ощутили жители двух сёл в Белгородской области

29 сентября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Тишанку в Белгородской области

Село в Волоконовском районе попало под обстрел 29 сентября. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 29 сентября обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. Повреждения получила линия электропередачи. Из-за этого без света на время остались жители Тишанки и Шаховки.

К ликвидации последствий обстрела приступят в ближайшее время. На месте работают оперативные службы.

Сегодня под огнём ВСУ также было село Дорогощь в Грайворонском горокруге. От обстрела пострадали школа, два частных дома и машина.

Накануне ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 раз. Есть разрушения.

Школа в Белгородской области пострадала при новом обстреле ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожар и разрушения в 11 зданиях: последствия обстрелов Белгородской областиГладков сообщил о последствиях массированного обстрела Белгородской областиУтро в Белгородской области началось с массированного обстрела
#Белгородская область#Происшествия#Волоконовский район#Лэп#Тишанка#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров
Сегодня, 10:03
Компания депутата Егорова выплатит мэрии Белгорода почти 2 млн рублей
Сегодня, 11:39
Mash: гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:17
Барщук и семья? Кому принадлежат заправки, к которым появились претензии у УФАС
Сегодня, 09:44
Довели до листа и ручки: заведующая детского сада №20 Белгорода уволилась
Сегодня, 08:17
Жительницу Белгородской области обвинили в шпионаже из-за фотографий в поезде
Сегодня, 07:18