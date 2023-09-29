Последствия нового обстрела ВСУ ощутили жители двух сёл в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
ВСУ 29 сентября обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. Повреждения получила линия электропередачи. Из-за этого без света на время остались жители Тишанки и Шаховки.
К ликвидации последствий обстрела приступят в ближайшее время. На месте работают оперативные службы.
Сегодня под огнём ВСУ также было село Дорогощь в Грайворонском горокруге. От обстрела пострадали школа, два частных дома и машина.
Накануне ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 раз. Есть разрушения.