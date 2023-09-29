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Обстрел

Школа в Белгородской области пострадала при новом обстреле ВСУ

29 сентября 2023, 09:46
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обстрел

ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области

Помимо здания школы, повреждения получили два частных дома и машина. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 29 сентября обстреляли село Дорогощь в Грайворонском горокруге. Есть разрушения. Пострадало в том числе здание местной школы. Детей на момент обстрела там не было, так как они находятся на дистанте.

Помимо этого, повреждения от снарядов получили два частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Пострадал и один автомобиль. Подомовой обход продолжается.

Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что только за вчерашний день ВСУ нанесли по Белгородской области более 130 ударов. Пострадали частные дома и административные здания в Краснояружском районе, промышленное предприятие в Шебекино.

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#Белгородская область#Происшествия#Школа#Инна Рогова#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Дорогощь#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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