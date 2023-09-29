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Mash: гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области

Mash: гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области

29 сентября 2023, 13:17
Фото: 1MI
У молодого человека — закрытый перелом руки. Пострадавший хотел найти укрытие, но его подбросило от взрывной волны. Сейчас пациент остаётся на лечении, сообщает источник.
Сюжет
Обстрел

В ходе танкового обстрела ВСУ пострадал 27-летний гражданин Китая, пишет Telegram-канал Mash. Произошло это в Шебекинском горокруге. Молодой человек, услышав прилёты, стал искать укрытие. В итоге парня подбросило от взрывной волны.

Пострадавшего госпитализировали. У него — закрытый перелом руки. Пациент остаётся на лечении.

Комментариев от официальных источников пока не было.

Напомним, что только на сегодняшний день уже известно о последствиях обстрелов как минимум в двух населённых пунктах. При обстреле грайворонского села Дорогощь повреждения получили школа, два дома и машина. В результате удара по Тишанке в Волоконовском районе без света на время остались два села — аварийные службы работают на месте.

Последствия нового обстрела ВСУ ощутили жители двух сёл в Белгородской области
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