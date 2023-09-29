Mash: гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области

Напомним, что только на сегодняшний день уже известно о последствиях обстрелов как минимум в двух населённых пунктах. При обстреле грайворонского села Дорогощь повреждения получили школа, два дома и машина. В результате удара по Тишанке в Волоконовском районе без света на время остались два села — аварийные службы работают на месте.