Один раненый: ВСУ вновь обстреляли белгородское село

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Сегодня, 27 сентября, под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое в Шебекинском городском округе. В результате обстрела пострадал местный житель, который в этот момент косил траву на участке.
У пострадавшего зафиксировали осколочные ранения бедра. Его направили в городскую больницу №2 в Белгороде.
По предварительным данным, повреждения зафиксировали в одном доме: в нём посекло крышу. Оперативные и аварийные бригады работают на месте, подомовой обход продолжается.
Напомним, что вчера, 26 сентября, при обстреле села Долгое в Валуйском округе осколочные ранения головы получила одна местная жительница. Ночью её доставили в областную больницу Белгорода, где начали готовить к операции.