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Белгородец получил осколочные ранения при обстреле ВСУ

Один раненый: ВСУ вновь обстреляли белгородское село

27 сентября 2023, 07:34
Фото: 1MI

Белгородец получил осколочные ранения при обстреле ВСУ

Мужчину с осколочными ранениями бедра доставят в горбольницу №2 Белгорода. Подробности сообщил Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 27 сентября, под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое в Шебекинском городском округе. В результате обстрела пострадал местный житель, который в этот момент косил траву на участке.

У пострадавшего зафиксировали осколочные ранения бедра. Его направили в городскую больницу №2 в Белгороде.

По предварительным данным, повреждения зафиксировали в одном доме: в нём посекло крышу. Оперативные и аварийные бригады работают на месте, подомовой обход продолжается.

Напомним, что вчера, 26 сентября, при обстреле села Долгое в Валуйском округе осколочные ранения головы получила одна местная жительница. Ночью её доставили в областную больницу Белгорода, где начали готовить к операции.

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#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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