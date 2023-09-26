Белгородская область снова под обстрелами, а в УФСИН сменилось руководство

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Во вторник Белгородская область вновь подверглась обстрелам ВСУ. Утро в регионе как раз началось с атаки противника. Со стороны Украины обстреляли окраину посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Повреждения в результате обстрела получила ЛЭП.
Утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом над Грайворонским горокругом беспилотнике. БПЛА самолётного типа уничтожили в районе села Санково. Никто в результате работы ПВО не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали.
После полудня стало известно, что ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Повреждения получила линия электроснабжения. Частично без света остались обстрелянный населённый пункт и село Архангельское.
Затем Новую Таволжанку атаковали повторно: снаряд ВСУ прилетел в огород. Пострадавших и разрушений нет.
После 15:00 противник ударил по Новостроевке-Второй в Грайворонском горокруге. Пострадал частный дом — осколками посекло крышу, фасад, окна и забор, а также пристройку и хозпостройку.
Кроме того, губернатор сообщил и о атаке на село Большетроицкое в Шебекинском горокруге. Пострадали четыре дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Повреждения получили два торговых объекта.
В Белгородской области сменился начальник УФСИН. Должность занял полковник внутренней службы Александр Буданцев. Как оказалось, он руководит региональным управлением ещё с 11 сентября. Ранее Буданцев долгое время работал в курском ведомстве.
Известно, что Александр Буданцев родился в Курске в 1984 году. Он учился в Белгородском юридическом институте МВД, а также во Владимирском юридическом институте ФСИН.
В течение девяти лет Буданцев работал на различных должностях в ИК-8 в Курской области, в том числе руководил колонией с 2012 по 2016 год, затем — в ИК-9. В 2016 году он стал главой оперативного отдела УФСИН России по Курской области, а с 2021 года был замначальника управления исполнения приговоров и специального учёта ФСИН России.
Добавим, что ранее главой белгородского УФСИН был Игорь Видашев. С сентября 2022 году эту должность в качестве временно исполняющего обязанности занимал Александр Калугин.
В поликлиниках Белгородской области введут масочный режим. Это связано с повышением заболеваемости гриппом и ковидом.
О введении масочного режима рассказал глава белгородского минздрава Андрей Иконников. Точные сроки чиновник не назвал — решать вопрос будут по мере роста заболеваемости.
Однако в больницах могут самостоятельно решать, вводить карантинные мероприятия или нет. Это должны решать главные врачи медицинских учреждений, причём вне зависимости от уровня заболеваемости.