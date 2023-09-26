Белгородская область снова под обстрелами, а в УФСИН сменилось руководство

В течение девяти лет Буданцев работал на различных должностях в ИК-8 в Курской области, в том числе руководил колонией с 2012 по 2016 год, затем — в ИК-9. В 2016 году он стал главой оперативного отдела УФСИН России по Курской области, а с 2021 года был замначальника управления исполнения приговоров и специального учёта ФСИН России.