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Обстрел

Белгородская область снова под обстрелами, а в УФСИН сменилось руководство

26 сентября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Обстрел
Несколько населённых пунктов региона попали под обстрелы ВСУ, белгородское УФСИН возглавил Александр Буданцев из Курска, а в поликлиниках ввели масочный режим.

Обстрелы приграничья

Во вторник Белгородская область вновь подверглась обстрелам ВСУ. Утро в регионе как раз началось с атаки противника. Со стороны Украины обстреляли окраину посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Повреждения в результате обстрела получила ЛЭП.

Утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом над Грайворонским горокругом беспилотнике. БПЛА самолётного типа уничтожили в районе села Санково. Никто в результате работы ПВО не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали.

После полудня стало известно, что ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Повреждения получила линия электроснабжения. Частично без света остались обстрелянный населённый пункт и село Архангельское.

Затем Новую Таволжанку атаковали повторно: снаряд ВСУ прилетел в огород. Пострадавших и разрушений нет.

После 15:00 противник ударил по Новостроевке-Второй в Грайворонском горокруге. Пострадал частный дом — осколками посекло крышу, фасад, окна и забор, а также пристройку и хозпостройку.

Кроме того, губернатор сообщил и о атаке на село Большетроицкое в Шебекинском горокруге. Пострадали четыре дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Повреждения получили два торговых объекта.

Из-за обстрела в белгородском приграничье пострадали дома и магазины
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Новый глава УФСИН

В Белгородской области сменился начальник УФСИН. Должность занял полковник внутренней службы Александр Буданцев. Как оказалось, он руководит региональным управлением ещё с 11 сентября. Ранее Буданцев долгое время работал в курском ведомстве.

Известно, что Александр Буданцев родился в Курске в 1984 году. Он учился в Белгородском юридическом институте МВД, а также во Владимирском юридическом институте ФСИН.

В течение девяти лет Буданцев работал на различных должностях в ИК-8 в Курской области, в том числе руководил колонией с 2012 по 2016 год, затем — в ИК-9. В 2016 году он стал главой оперативного отдела УФСИН России по Курской области, а с 2021 года был замначальника управления исполнения приговоров и специального учёта ФСИН России.

Добавим, что ранее главой белгородского УФСИН был Игорь Видашев. С сентября 2022 году эту должность в качестве временно исполняющего обязанности занимал Александр Калугин.

В Белгородской области представили нового начальника УФСИН
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Масочный режим

В поликлиниках Белгородской области введут масочный режим. Это связано с повышением заболеваемости гриппом и ковидом.

О введении масочного режима рассказал глава белгородского минздрава Андрей Иконников. Точные сроки чиновник не назвал — решать вопрос будут по мере роста заболеваемости.

Однако в больницах могут самостоятельно решать, вводить карантинные мероприятия или нет. Это должны решать главные врачи медицинских учреждений, причём вне зависимости от уровня заболеваемости.

В белгородских поликлиниках введут масочный режим
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