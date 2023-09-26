Почти 12 тысяч. Названо число белгородских детей, чьи права нарушены из-за обстрелов

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что социальные права более 114 тыс. детей были нарушены в результате действий украинской власти, в том числе в Белгородской области. Об этом она рассказала на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.
По данным Кузнецовой, с нарушением социальных прав столкнулись 11,9 тыс. белгородских детей. Пострадавшие есть не только в Белгородской области, но и в ДНР (более 71 тыс. детей) и ЛНР (21,3 тыс.), Крыму (почти 5 тыс.), Брянской (2,3 тыс.) и Курской (более 3 тыс.) областях. Вице-спикер Госдумы отметила, что несовершеннолетних лишили возможности посещать школы и детсады, получать медпомощь.
Поступила информация о гибели 300 детей в результате преступлений киевского режима, пишет агентство, Ещё порядка 1 тыс. пострадали. Растёт количество сирот из-за обстрелов городов и других населённых пунктов.