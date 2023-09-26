Почти 12 тысяч. Названо число белгородских детей, чьи права нарушены из-за обстрелов

По данным Кузнецовой, с нарушением социальных прав столкнулись 11,9 тыс. белгородских детей. Пострадавшие есть не только в Белгородской области, но и в ДНР (более 71 тыс. детей) и ЛНР (21,3 тыс.), Крыму (почти 5 тыс.), Брянской (2,3 тыс.) и Курской (более 3 тыс.) областях. Вице-спикер Госдумы отметила, что несовершеннолетних лишили возможности посещать школы и детсады, получать медпомощь.