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Дети

Почти 12 тысяч. Названо число белгородских детей, чьи права нарушены из-за обстрелов

26 сентября 2023, 14:42
Фото: 1MI
Дети

В Госдуме заявили о нарушении социальных прав почти 12 тысяч белгородских детей

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что в РФ были нарушены социальные права более 114 тыс. детей. Причиной этого она назвала действия Киева, пишет ТАСС.
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Дети

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что социальные права более 114 тыс. детей были нарушены в результате действий украинской власти, в том числе в Белгородской области. Об этом она рассказала на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.

По данным Кузнецовой, с нарушением социальных прав столкнулись 11,9 тыс. белгородских детей. Пострадавшие есть не только в Белгородской области, но и в ДНР (более 71 тыс. детей) и ЛНР (21,3 тыс.), Крыму (почти 5 тыс.), Брянской (2,3 тыс.) и Курской (более 3 тыс.) областях. Вице-спикер Госдумы отметила, что несовершеннолетних лишили возможности посещать школы и детсады, получать медпомощь.

Поступила информация о гибели 300 детей в результате преступлений киевского режима, пишет агентство, Ещё порядка 1 тыс. пострадали. Растёт количество сирот из-за обстрелов городов и других населённых пунктов.

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#Белгородская область#Курская область#Крым#Дети#Госдума#ДНР#ЛНР#Брянская область#Белгород#Наталья Корявых#Анна кузнецова#СВО#Обстрел ВСУ#Нарушения прав
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