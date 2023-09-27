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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Врачи готовят к операции раненную при обстреле белгородку

Стало известно состояние раненной при обстреле белгородки

27 сентября 2023, 06:23
Фото: 1MI

Врачи готовят к операции раненную при обстреле белгородку

Сейчас её состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Ей предстоит операция, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшей при вчерашнем обстреле села Долгое Валуйского округа. Женщина получила осколочное ранение головы, ночью её перевезли из ЦРБ в больницу Белгорода. Вскоре ей сделают операцию.

В настоящий момент состояние белгородки оценивается врачами как средней степени тяжести. Глава региона отметил, что медперсонал делает всё, чтобы женщина могла быстрее вернуться домой.

Напомним, что ВСУ обстреляли село Долгое в Валуйском городском округе 26 сентября. Один из снарядов прилетел на территорию частного дома, где находилась пострадавшая местная жительница. В результате прилёта в жилом доме пробило кровлю.

За вчерашний день под обстрелами ВСУ оказались несколько населённых пунктов Белгородской области. Утром под атакой был посёлок Задорожный в Краснояружском районе: повреждения получила ЛЭП. Позже в Грайворонском округе сбили беспилотник. Обошлось без последствий.

Несколько раз ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском округе: в первый раз повреждена ЛЭП, во втором случае снаряд прилетел в огород. Пострадавших нет.

Днём под обстрел попала Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге: осколками посекло крышу, фасад, окна и забор частного дома, а также пристройку и хозпостройку. Ближе к вечеру стало известно об атаке на село Большетроицкое в Шебекинском округе. Там пострадали четыре дома.

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