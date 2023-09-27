Стало известно состояние раненной при обстреле белгородки

Днём под обстрел попала Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге: осколками посекло крышу, фасад, окна и забор частного дома, а также пристройку и хозпостройку. Ближе к вечеру стало известно об атаке на село Большетроицкое в Шебекинском округе. Там пострадали четыре дома.