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Published Сегодня, 16:43

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Белгородку ранили в голову при обстреле

Белгородку ранили в голову при обстреле

26 сентября 2023, 16:43
Фото: 1MI
ВСУ обстреляли село в Валуйском округе. Пострадавшую женщину медики везут в ЦРБ.
Сюжет
Обстрел

Вечером 26 сентября ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского горокруга. Один из снарядов прилетел на территорию частного дома. В этот момент там находилась женщина — она получила осколочное ранение головы. Сейчас бригада скорой везёт пострадавшую в ЦРБ.

Дом от прилёта тоже получил повреждения — пробило кровлю. Все службы находятся в населённом пункте, проводят подомовой обход.

Напомним, Белгородская область второй день подряд находится под постоянными обстрелами. Сегодня известно об атаках на четыре муниципалитета.

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#Происшествия#Пострадавший#Ранение#Белгород#Обстрел#Валуйский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ#Милена Фишер
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