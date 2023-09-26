Белгородку ранили в голову при обстреле

Вечером 26 сентября ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского горокруга. Один из снарядов прилетел на территорию частного дома. В этот момент там находилась женщина — она получила осколочное ранение головы. Сейчас бригада скорой везёт пострадавшую в ЦРБ.