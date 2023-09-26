Белгородку ранили в голову при обстреле

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Вечером 26 сентября ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского горокруга. Один из снарядов прилетел на территорию частного дома. В этот момент там находилась женщина — она получила осколочное ранение головы. Сейчас бригада скорой везёт пострадавшую в ЦРБ.
Дом от прилёта тоже получил повреждения — пробило кровлю. Все службы находятся в населённом пункте, проводят подомовой обход.
Напомним, Белгородская область второй день подряд находится под постоянными обстрелами. Сегодня известно об атаках на четыре муниципалитета.