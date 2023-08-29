Система ОМС в РФ имеет ряд преимуществ в сравнении с другими странами

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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В 2022 году США потратили на здравоохранение 16,5% ВВП, в то время как Россия — всего 3,8%. Несмотря на это, каждый гражданин РФ имеет право на получение полиса ОМС и необходимой медицинской помощи. В США в прошлом году около 26,5 миллиона человек не имели медицинской страховки, из-за чего граждане с низким достатком порой не могли рассчитывать даже на минимальное лечение, пишет kp.ru.
Однако доступность и качество медицинской помощи зависят не только от объема финансирования системы здравоохранения. Ведь большие суммы можно тратить неэффективно, и в результате часть населения может остаться без поддержки. В то же время и с ограниченным бюджетом можно организовать систему рационально, чтобы каждый нуждающийся получил необходимую помощь.
В мире существуют два основных подхода к организации здравоохранения — бюджетный и страховой. Страны выбирают одну из этих моделей или комбинируют их. В бюджетной модели медицинские услуги оплачиваются из государственного бюджета. Страховая модель подразумевает создание специального фонда, который финансируется за счет взносов, направляемых на предоставление медицинской помощи.
Большинство стран, где действует ОМС, обязывают работодателей и работников платить страховые взносы. Например, в Германии работник платит больше 7% от своей зарплаты за ОМС, а в Сингапуре эта сумма может достигать 20%. Некоторые страны также устанавливают франшизу для ОМС, то есть пациент будет платить за лечение из своего кармана, пока не достигнет установленного лимита. Только если стоимость лечения превысит данный лимит, страховка покроет расходы. Например, в Швейцарии ОМС включает франшизу от 300 до 2500 швейцарских франков (от 32 до 275 тысяч рублей). Чем ниже франшиза, тем выше страховые взносы.
В России работодатели сами платят взносы на ОМС — из зарплаты работников ничего не удерживается.
Еще одним преимуществом российской системы является доступность медицинских услуг. В соответствии с законодательными нормами срок ожидания приема у специалиста (кардиолога, невролога, эндокринолога и т. д.) в России не превышает 14 рабочих дней. В то время как, например, в Великобритании действует «правило 18 недель», согласно которому с момента записи к специалисту до проведения плановой операции может пройти не более 18 недель.
Как рассказал председатель фонда ОМС Илья Баланин, Россия постоянно расширяет базовую программу обязательного медицинского страхования. Финансирование этой программы также ежегодно увеличивается. Кроме того, внедряются новые современные сервисы, например цифровой полис и цифровой профиль пациента. Благодаря информатизации здравоохранения врачи всегда будут в курсе состояния здоровья пациентов, а владельцы полисов ОМС смогут получать медицинскую помощь не только на приеме, но и через удаленные консультации и другие услуги. Все это расширяет возможности поддержания здоровья и повышает шансы на активное долголетие.