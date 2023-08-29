Система ОМС в РФ имеет ряд преимуществ в сравнении с другими странами

Большинство стран, где действует ОМС, обязывают работодателей и работников платить страховые взносы. Например, в Германии работник платит больше 7% от своей зарплаты за ОМС, а в Сингапуре эта сумма может достигать 20%. Некоторые страны также устанавливают франшизу для ОМС, то есть пациент будет платить за лечение из своего кармана, пока не достигнет установленного лимита. Только если стоимость лечения превысит данный лимит, страховка покроет расходы. Например, в Швейцарии ОМС включает франшизу от 300 до 2500 швейцарских франков (от 32 до 275 тысяч рублей). Чем ниже франшиза, тем выше страховые взносы.