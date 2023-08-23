Этим утром ВСУ атаковали сразу три белгородских села

Утром этого же дня пострадал ещё один населённый пункт: село Лавы Валуйского горокруга. ВСУ сбросили две гранаты на территорию местного санатория, в результате чего в здании были выбиты четыре окна и посечен фасад. По данным губернатора, пострадавших нет.