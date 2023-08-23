Этим утром ВСУ атаковали сразу три белгородских села

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Published Сегодня, 05:31
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Сегодня, 23 августа, под обстрел ВСУ попали сразу три белгородских села. СМС-оповещения предупреждающие об обстреле жителям села Теребрено Краснояружского района РСЧС прислали в 08:17.
Через шесть минут оповещения получили жители села Сподарюшино Грайворонского горокруга и села Вязовое Краснояружского района. Белгородцев трёх населённых пунктов попросили срочно спрятаться в укрытия.
Официальной информации о последствиях обстрела пока нет.
Утром этого же дня пострадал ещё один населённый пункт: село Лавы Валуйского горокруга. ВСУ сбросили две гранаты на территорию местного санатория, в результате чего в здании были выбиты четыре окна и посечен фасад. По данным губернатора, пострадавших нет.