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Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Этим утром ВСУ атаковали сразу три белгородских села

Этим утром ВСУ атаковали сразу три белгородских села

23 августа 2023, 05:31
Фото: Bel.ru
РСЧС попросили жителей сёл срочно спуститься в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 23 августа, под обстрел ВСУ попали сразу три белгородских села. СМС-оповещения предупреждающие об обстреле жителям села Теребрено Краснояружского района РСЧС прислали в 08:17.

Через шесть минут оповещения получили жители села Сподарюшино Грайворонского горокруга и села Вязовое Краснояружского района. Белгородцев трёх населённых пунктов попросили срочно спрятаться в укрытия.

Официальной информации о последствиях обстрела пока нет.

Утром этого же дня пострадал ещё один населённый пункт: село Лавы Валуйского горокруга. ВСУ сбросили две гранаты на территорию местного санатория, в результате чего в здании были выбиты четыре окна и посечен фасад. По данным губернатора, пострадавших нет.

Утром ВСУ обстреляли белгородский санаторий
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#Белгородская область#Происшествия#Обстрел#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#СМС-оповещение#РСЧС
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