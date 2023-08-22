Частный дом серьёзно пострадал из-за обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
22 августа ВСУ обстреляли Поповку в Краснояружском районе. Основной удар на себя принял частный дом: выбиты окна, посекло фасад и забор. Помимо этого, повреждения получила линия газоснабжения.
Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Накануне ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области. Повреждения зафиксировали в основном после атак беспилотников — пострадали дома и автомобили. В одном случае белгородец обнаружил беспилотник прямо на своём огороде.