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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Обстрел, архивное фото

Частный дом серьёзно пострадал из-за обстрела Белгородской области

22 августа 2023, 13:12
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Обстрел, архивное фото

Поповка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

В результате обстрела села в Краснояружском районе пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждения есть на территории одного частного домовладения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

22 августа ВСУ обстреляли Поповку в Краснояружском районе. Основной удар на себя принял частный дом: выбиты окна, посекло фасад и забор. Помимо этого, повреждения получила линия газоснабжения.

Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области. Повреждения зафиксировали в основном после атак беспилотников — пострадали дома и автомобили. В одном случае белгородец обнаружил беспилотник прямо на своём огороде.

ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников: есть разрушения
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#Белгородская область#Происшествия#Дом#Поповка#Краснояружский район#Инна Рогова#Вячеслав Гладков#Обстрел#Спецоперация#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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