Гладков опроверг слухи про увеличение обстрелов и заход украинской ДРГ в область

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Во время вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились сразу несколько жителей. Так, одна женщина задала Вячеславу Гладкову вопрос об увеличении обстрелов Белгородской области. Жительница обеспокоена, что им придётся снова уезжать из своих домов на неопределённый срок.
На эту же тему губернатору Белгородской области поступил ещё один вопрос от другой жительницы.
Что делать с информацией, что украинская ДРГ должна зайти в Шебекино и Новую Таволжанку с 18 по 24 августа? Это фейк?
уточнила женщина
Глава региона поспешил успокоить жителей: обе информации являются фейковыми, верить им не нужно.
Ничего нового не происходит, задача наших врагов посеять панику. Доверяйте только проверенным источникам, у меня такой информации нет. Если будет ухудшение ситуации, сразу предупредим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области