Гладков опроверг слухи про увеличение обстрелов и заход украинской ДРГ в область

Во время вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились сразу несколько жителей. Так, одна женщина задала Вячеславу Гладкову вопрос об увеличении обстрелов Белгородской области. Жительница обеспокоена, что им придётся снова уезжать из своих домов на неопределённый срок.