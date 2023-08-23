ВСУ обстреляли белгородский санаторий

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Лавы Валуйского городского округа. Сегодня, 23 августа, ВСУ сбросили гранаты на территорию санатория.
Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА. Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечён фасад здания. На месте работают оперативные службы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области