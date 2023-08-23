Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Обстрел белгородского санатория

ВСУ обстреляли белгородский санаторий

23 августа 2023, 04:35
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обстрел белгородского санатория
Гранатами выбито четыре окна, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Лавы Валуйского городского округа. Сегодня, 23 августа, ВСУ сбросили гранаты на территорию санатория.

Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА. Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечён фасад здания. На месте работают оперативные службы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Обстрел белгородского санаторияОбстрел белгородского санатория
Обстрел белгородского санаторияОбстрел белгородского санатория
Обстрел белгородского санаторияОбстрел белгородского санатория
Обстрел белгородского санатория
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Частный дом серьёзно пострадал из-за обстрела Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков опроверг слухи про увеличение обстрелов и заход украинской ДРГ в областьЧасть потерявших при обстрелах дома белгородцев выбрали деньги вместо нового жильяВ ходе обстрелов Белгородской области продолжает страдать личный транспорт
#Белгородская область#Происшествия#Санаторий#Вячеслав Гладков#Обстрел#Спецоперация#Валуйский горокруг#Приграничье#Гранаты#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
ВСУ повторно обстреляли санаторий в Белгородской области: три человека погибли
Сегодня, 06:30
Теперь в Тамбове: стало известно о новом месте работы экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна
Вчера, 12:52
Новая трасса, экотропа и певческое поле: что появится на набережной в Белгороде
Вчера, 13:45
Baza: отдел полиции в белгородском приграничье не досчитался оружия и боеприпасов
Сегодня, 06:42
Губернатор рассказал, кто будет наклеивать бронеплёнку в белгородских школах
Вчера, 16:56