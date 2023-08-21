Часть потерявших при обстрелах дома белгородцев выбрали деньги вместо нового жилья

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Как рассказала Оксана Козлитина, общее число пострадавших собственников на сегодня остаётся прежним — 1755 человек. Из них — 1519 выдали уведомления о предоставлении жилья. Скорость поиска собственников и налаживания с ними связи заметно увеличилась, отметила министр. По её словам, это может быть связано с тем, что 1 сентября заканчивается срок подачи волеизъявления на данный вид компенсации (в виде жилого помещения либо в виде получения денежных средств). Динамика рассмотрения собственниками уведомлений — 28 человек в неделю. Министр считает эту цифру хорошим показателем.
На данный момент 1514 белгородцев уже согласились получить новое место жительства по указанной программе. Только за эту неделю семь человек заключили контракт. 1163 собственника из тех, кто выразил желание получить новую недвижимость, определились с его местоположением. Количество выданных ключей сегодня — 191.
Оставшиеся контракты находятся в стадии подготовки. Только на этой неделе готовится передача в собственность 20 жилых помещений. Многие пожелали улучшить свои условия проживания, поэтому решили доплатить и получить в собственность жилое помещение площадью больше утерянного. Денежную компенсацию выбрали и уже получили 18 белгородцев.
Ненайденных собственников пострадавших домов Оксана Козлитина высчитала прямо во время брифинга. Получилось всего 236 человек.
Также министр добавила, что после 1 сентября граждане также могут обратиться за помощью и ответить на запрос о компенсации. Заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке.