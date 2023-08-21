Часть потерявших при обстрелах дома белгородцев выбрали деньги вместо нового жилья

Как рассказала Оксана Козлитина, общее число пострадавших собственников на сегодня остаётся прежним — 1755 человек. Из них — 1519 выдали уведомления о предоставлении жилья. Скорость поиска собственников и налаживания с ними связи заметно увеличилась, отметила министр. По её словам, это может быть связано с тем, что 1 сентября заканчивается срок подачи волеизъявления на данный вид компенсации (в виде жилого помещения либо в виде получения денежных средств). Динамика рассмотрения собственниками уведомлений — 28 человек в неделю. Министр считает эту цифру хорошим показателем.