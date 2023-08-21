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Более 1500 белгородцев получат новое жильё вместо потерянного при обстрелах

Часть потерявших при обстрелах дома белгородцев выбрали деньги вместо нового жилья

21 августа 2023, 16:16
Фото: страница Владимира Жданова в соцсети

Более 1500 белгородцев получат новое жильё вместо потерянного при обстрелах

Министр строительства Белгородской области поделилась, как идёт процесс предоставления жилья и сколько пострадавших в результате обстрелов ВСУ белгородцев уже получили ключи от своих новых домов.
Сюжет
Жилье

Как рассказала Оксана Козлитина, общее число пострадавших собственников на сегодня остаётся прежним — 1755 человек. Из них — 1519 выдали уведомления о предоставлении жилья. Скорость поиска собственников и налаживания с ними связи заметно увеличилась, отметила министр. По её словам, это может быть связано с тем, что 1 сентября заканчивается срок подачи волеизъявления на данный вид компенсации (в виде жилого помещения либо в виде получения денежных средств). Динамика рассмотрения собственниками уведомлений — 28 человек в неделю. Министр считает эту цифру хорошим показателем.

На данный момент 1514 белгородцев уже согласились получить новое место жительства по указанной программе. Только за эту неделю семь человек заключили контракт. 1163 собственника из тех, кто выразил желание получить новую недвижимость, определились с его местоположением. Количество выданных ключей сегодня — 191.

Оставшиеся контракты находятся в стадии подготовки. Только на этой неделе готовится передача в собственность 20 жилых помещений. Многие пожелали улучшить свои условия проживания, поэтому решили доплатить и получить в собственность жилое помещение площадью больше утерянного. Денежную компенсацию выбрали и уже получили 18 белгородцев.

Ненайденных собственников пострадавших домов Оксана Козлитина высчитала прямо во время брифинга. Получилось всего 236 человек.

Также министр добавила, что после 1 сентября граждане также могут обратиться за помощью и ответить на запрос о компенсации. Заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Почему 34 жителя белгородского приграничья не хотят новое жильё взамен разрушенного?
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