Пострадавшие дом и ферма: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
158 прилётов по Белгородской области зафиксировали 19 августа. В двух районах есть повреждения. Всего под обстрелами были шесть муниципалитетов региона.
Белгородский район
В общем 33 артиллерийских снаряда выпустили по Журавлёвке, Наумовке и Устинке. В Солнцевке беспилотник сбросил осколочный боеприпас, Весёлую Лопань атаковали с помощью дрона-камикадзе. Ещё 11 прилётов зафиксировали в Малиновке.
В селе Петровка повредило ЛЭП. В Майском сельском поселении осколками посекло крышу, фасад и ворота местной фермы. После работы ПВО в Разумном повредило крышу гаража, в Нижнем Ольшанце — крышу теплицы.
Борисовский район
12 прилётов из миномёта насчитали в хуторе Климовое. Без последствий.
Волоконовский район
По окраине хутора Старый выпустили 24 миномётных снаряда. 12 снарядов выпустили по хутору Киселёв. Пострадало окно частного дома.
Грайворонский горокруг
23 прилёта насчитали в Сподарюшино, в Дроновке — один, в Безымено — пять. Окраину Горьковского атаковали с помощью миномёта и дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.
Краснояружский район
Из миномёта обстреляли Старолесье, из артиллерии — Прилесье. Обошлось без последствий.
Шебекинский горокруг
Восемь прилётов из миномёта зафиксировали в Новой Таволжанке. По Середе и МАПП «Шебекино» также ударили из миномётов. Никто не пострадал, разрушений нет.