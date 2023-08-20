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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 158 раз

Пострадавшие дом и ферма: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область

20 августа 2023, 09:13
Фото: 1MI

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 158 раз

Всего в регионе зафиксировали 158 прилётов. Никто не пострадал, однако есть повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

158 прилётов по Белгородской области зафиксировали 19 августа. В двух районах есть повреждения. Всего под обстрелами были шесть муниципалитетов региона.

Белгородский район

В общем 33 артиллерийских снаряда выпустили по Журавлёвке, Наумовке и Устинке. В Солнцевке беспилотник сбросил осколочный боеприпас, Весёлую Лопань атаковали с помощью дрона-камикадзе. Ещё 11 прилётов зафиксировали в Малиновке.

В селе Петровка повредило ЛЭП. В Майском сельском поселении осколками посекло крышу, фасад и ворота местной фермы. После работы ПВО в Разумном повредило крышу гаража, в Нижнем Ольшанце — крышу теплицы.

Борисовский район

12 прилётов из миномёта насчитали в хуторе Климовое. Без последствий.

Волоконовский район

По окраине хутора Старый выпустили 24 миномётных снаряда. 12 снарядов выпустили по хутору Киселёв. Пострадало окно частного дома.

Грайворонский горокруг

23 прилёта насчитали в Сподарюшино, в Дроновке — один, в Безымено — пять. Окраину Горьковского атаковали с помощью миномёта и дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

Краснояружский район

Из миномёта обстреляли Старолесье, из артиллерии — Прилесье. Обошлось без последствий.

Шебекинский горокруг

Восемь прилётов из миномёта зафиксировали в Новой Таволжанке. По Середе и МАПП «Шебекино» также ударили из миномётов. Никто не пострадал, разрушений нет.

Вечером под обстрел ВСУ попало белгородское село
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#Наталья Корявых#Обстрел#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Краснояружский район#Волоконовский район#Борисовский район#Вячеслав Гладков#Происшествия#Приграничье#Беспилотник#Обстрел ВСУ#БПЛА
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