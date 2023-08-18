Два дома, грузовик и объект связи в Белгородской области пострадали от обстрелов

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
ВСУ 17 августа атаковали семь районов Белгородской области. Есть разрушения: повреждены дома, инфраструктурный объект связи, транспорт.
Накануне противник ударил по Краснояружскому району. Из артиллерии обстреляли Репяховку, Колотиловку и Вязовое. Без последствий. Под артобстрел также попало Теребрено. Здесь насчитали шесть прилётов. Пострадал частный дом: выбило окна, повредило забор, дверь, гараж, водопровод.
Разрушения зафиксировали и в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга: в одном частном доме пробило кровлю. Помимо этого, над Шебекино и Никольским сбили по одному беспилотнику. По селу Середа выпустили восемь миномётных снарядов, по Красному — шесть, по МАПП «Шебекино» — ещё четыре. Больше разрушений в горокруге не зафиксировали.
В Белгородском районе Наумовку обстреляла артиллерия, над Журавлёвкой с БПЛА сбросили пять взрывных устройств. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В Новопетровке Валуйского округа с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. В результате повреждён грузовик. По Логачёвке выпустили четыре снаряда. Без последствий.
32 прилёта насчитали на окраине хутора Старый в Волоконовском районе. В Борисовском районе под обстрел попала окраина села Богун-Городок. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Грайворонском горокруге Сподарюшино обстреляли из миномёта, в Горьковском дрон сбросил взрывное устройство. Никто не пострадал. Незначительные повреждения получил инфраструктурный объект связи.