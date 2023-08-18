Два дома, грузовик и объект связи в Белгородской области пострадали от обстрелов

Разрушения зафиксировали и в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга: в одном частном доме пробило кровлю. Помимо этого, над Шебекино и Никольским сбили по одному беспилотнику. По селу Середа выпустили восемь миномётных снарядов, по Красному — шесть, по МАПП «Шебекино» — ещё четыре. Больше разрушений в горокруге не зафиксировали.