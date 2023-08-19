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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Под обстрел ВСУ попал хутор в Белгородской области

Под обстрел ВСУ попал хутор в Белгородской области

19 августа 2023, 12:54
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава администрации Волоконовского района в своих соцсетях. Речь идёт о хуторе Киселёв.
Сюжет
Обстрел

По словам главы района Сергея Бикетова, 19 августа был зафиксирован один прилёт по хутору Киселёв. Повреждены окна в одном из домов. Завтра специалисты проведут восстановительные работы.

Отметим, что сегодня система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших. О работе ПВО над Белгородом и районом сообщил Вячеслав Гладков.

Кроме того, сегодня смс-оповещения об обстреле приходили жителям села Дроновка Грайворонского округа и посёлка Прилесье Краснояружского района. Информация о последствиях и пострадавших не поступала.

Система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду
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#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Волоконовский район#Сергей бикетов
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