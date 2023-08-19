Под обстрел ВСУ попал хутор в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
По словам главы района Сергея Бикетова, 19 августа был зафиксирован один прилёт по хутору Киселёв. Повреждены окна в одном из домов. Завтра специалисты проведут восстановительные работы.
Отметим, что сегодня система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших. О работе ПВО над Белгородом и районом сообщил Вячеслав Гладков.
Кроме того, сегодня смс-оповещения об обстреле приходили жителям села Дроновка Грайворонского округа и посёлка Прилесье Краснояружского района. Информация о последствиях и пострадавших не поступала.