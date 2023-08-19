Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Вечером под обстрел ВСУ попало белгородское село

Вечером под обстрел ВСУ попало белгородское село

19 августа 2023, 16:50
Фото: Bel.ru
Жителям села Безымено пришли СМС-оповещения, предупреждающие об обстреле.
Сюжет
Обстрел

За сутки ВСУ уже в пятый раз обстреливают населённые пункты Белгородской области. На этот раз СМС-оповещения от РСЧС пришли жителям село Безымено Грайворонского городского округа в 19:16. Всех жителей попросили срочно спуститься в укрытия.

Официальной информации о повреждениях при обстреле пока нет.

Сегодня, 19 августа, под обстрел ВСУ также попали посёлок Малиновка Белгородского района, посёлок Прилесье Краснояружского района, село Дроновка Грайворонского округа и хутор Старый Волоконовского района.

Кроме того, днём над Белгородом сработала система ПВО, сбив один воздушный объект. Пострадавших и разрушений, по информации губернатора, нет.

За сутки Белгородская область попала под обстрел ВСУ около четырёх раз
Узнать подробнее
Читайте также:
Под обстрел ВСУ попал хутор в Белгородской областиВ Белгородской области загорелось поле с пшеницей во время обстрела ВСУДва дома, грузовик и объект связи в Белгородской области пострадали от обстрелов
#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Белгородская область
Подпишитесь
Как в Белгороде начнётся учебный год и кто оказался самым богатым: итоги недели
Сегодня, 06:46
Система ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду
Сегодня, 11:35
«Билась в кровь». Гладков рассказал о новом директоре лагеря «Бригантина Белогорье»
Сегодня, 07:19
Вейк-парк «Юнити» через суд пытается расторгнуть договор аренды пляжа в Белгороде
Сегодня, 06:49
Власти снова обсудили с жителями Разумного вопрос о домах для жителей приграничья
Сегодня, 06:16
Дистрибьютор белгородского «Приосколья» изменил состав учредителей
Сегодня, 06:05