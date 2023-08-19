Вечером под обстрел ВСУ попало белгородское село

За сутки ВСУ уже в пятый раз обстреливают населённые пункты Белгородской области. На этот раз СМС-оповещения от РСЧС пришли жителям село Безымено Грайворонского городского округа в 19:16. Всех жителей попросили срочно спуститься в укрытия.