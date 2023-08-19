Вечером под обстрел ВСУ попало белгородское село

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
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Updated Сегодня, 16:53
За сутки ВСУ уже в пятый раз обстреливают населённые пункты Белгородской области. На этот раз СМС-оповещения от РСЧС пришли жителям село Безымено Грайворонского городского округа в 19:16. Всех жителей попросили срочно спуститься в укрытия.
Официальной информации о повреждениях при обстреле пока нет.
Сегодня, 19 августа, под обстрел ВСУ также попали посёлок Малиновка Белгородского района, посёлок Прилесье Краснояружского района, село Дроновка Грайворонского округа и хутор Старый Волоконовского района.
Кроме того, днём над Белгородом сработала система ПВО, сбив один воздушный объект. Пострадавших и разрушений, по информации губернатора, нет.