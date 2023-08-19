За сутки Белгородская область попала под обстрел ВСУ около четырёх раз

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Сегодня, 19 августа, в Белгородской области снова было неспокойно. За сутки жителям четырёх населённых пунктов Белгородской области пришли предупреждающие об обстреле СМС-оповещения.
Первая атака случилась в 09:35 — сообщения прислали жителям посёлка Малиновка Белгородского района. В 13:05 и 13:14 были обстреляны посёлок Прилесье Краснояружского района и село Дроновка Грайворонского округа соответственно. Последним атакованным населённым пунктом стал хутор Старый Волоконовского района — обстрел зафиксировали в 16:44.
РСЧС попросили спрятаться в укрытия всех жителей. Официальной информации о последствиях обстрелов пока нет.
Но и это не всё: около двух часов дня жителей Белгорода напугали несколько громких звуков: позже губернатор объяснил, что громко было из-за работы системы ПВО — была сбита одна воздушная цель. Пострадавших и разрушений нет.
Также глава администрации Волоконовского района сообщил об обстреле хутора Киселёв: в одном из домов повреждены окна.