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За сутки Белгородская область попала под обстрел ВСУ около четырёх раз

За сутки Белгородская область попала под обстрел ВСУ около четырёх раз

19 августа 2023, 15:51
Фото: 1MI
Жителям региона прислали СМС-оповещения с предупреждением об обстрелах.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 19 августа, в Белгородской области снова было неспокойно. За сутки жителям четырёх населённых пунктов Белгородской области пришли предупреждающие об обстреле СМС-оповещения.

Первая атака случилась в 09:35 — сообщения прислали жителям посёлка Малиновка Белгородского района. В 13:05 и 13:14 были обстреляны посёлок Прилесье Краснояружского района и село Дроновка Грайворонского округа соответственно. Последним атакованным населённым пунктом стал хутор Старый Волоконовского района — обстрел зафиксировали в 16:44.

РСЧС попросили спрятаться в укрытия всех жителей. Официальной информации о последствиях обстрелов пока нет.

Но и это не всё: около двух часов дня жителей Белгорода напугали несколько громких звуков: позже губернатор объяснил, что громко было из-за работы системы ПВО — была сбита одна воздушная цель. Пострадавших и разрушений нет.

Также глава администрации Волоконовского района сообщил об обстреле хутора Киселёв: в одном из домов повреждены окна.

Под обстрел ВСУ попал хутор в Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#СМС-оповещение#Происшествия#Обстрел#Белгородская область
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