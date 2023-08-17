Гладков о восстановлении повреждённых обстрелами домов: Проблем с финансированием нет

«Просматривая социальные сети, иногда вижу, как кто-то из жителей пишет, что у нас якобы есть проблемы с деньгами на восстановление. Спешу всех успокоить: проблем с финансированием нет. Но если вдруг они возникнут, мы готовы их оперативно решать», — отметил глава региона.