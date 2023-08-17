Гладков о восстановлении повреждённых обстрелами домов: Проблем с финансированием нет

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В Белгородской области продолжают восстанавливать дома в обстреливаемых Шебекино и Новой Таволжанке. В первую очередь рабочие приступили к закрытию теплового контура.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в Шебекино тепловой контур закрыли на 668 объектах, в Новой Таволжанке — на 193. В общем в городе и селе повредило 150 тыс. кв. м кровли, восстановить удалось более 110 тыс. кв. м.
Пострадало также около 25 тыс. кв. м оконных блоков. Восстановили порядка 22 тыс. кв. м. Работы по окнам должны завершить до конца недели.
К внутренней отделке рабочие приступят позже — процесс для начала нужно согласовать с жителями повреждённых домовладений. В последнюю очередь восстановят хозпостройки.
Кроме того, Гладков добавил, что проблем с финансированием нет.
«Просматривая социальные сети, иногда вижу, как кто-то из жителей пишет, что у нас якобы есть проблемы с деньгами на восстановление. Спешу всех успокоить: проблем с финансированием нет. Но если вдруг они возникнут, мы готовы их оперативно решать», — отметил глава региона.
Губернатор побывал и в Новой Таволжанке и проверил несколько объектов, в том числе местную поликлинику. Он обсудил с жителями этапы выполнения работ и договорился встретиться с людьми ещё раз.