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Восстановление домов в Шебекино и Новой Таволжанке

Гладков о восстановлении повреждённых обстрелами домов: Проблем с финансированием нет

17 августа 2023, 08:42
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Восстановление домов в Шебекино и Новой Таволжанке

От обстрелов в Шебекино и Новой Таволжанке повреждено 150 тыс. кв. м кровли

На текущий момент в регионе восстанавливают тепловой контур на объектах, пострадавших из-за обстрелов. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ходе работ в белгородском приграничье.

В Белгородской области продолжают восстанавливать дома в обстреливаемых Шебекино и Новой Таволжанке. В первую очередь рабочие приступили к закрытию теплового контура.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в Шебекино тепловой контур закрыли на 668 объектах, в Новой Таволжанке — на 193. В общем в городе и селе повредило 150 тыс. кв. м кровли, восстановить удалось более 110 тыс. кв. м.

Пострадало также около 25 тыс. кв. м оконных блоков. Восстановили порядка 22 тыс. кв. м. Работы по окнам должны завершить до конца недели.

К внутренней отделке рабочие приступят позже — процесс для начала нужно согласовать с жителями повреждённых домовладений. В последнюю очередь восстановят хозпостройки.

Кроме того, Гладков добавил, что проблем с финансированием нет.

«Просматривая социальные сети, иногда вижу, как кто-то из жителей пишет, что у нас якобы есть проблемы с деньгами на восстановление. Спешу всех успокоить: проблем с финансированием нет. Но если вдруг они возникнут, мы готовы их оперативно решать», — отметил глава региона.

Губернатор побывал и в Новой Таволжанке и проверил несколько объектов, в том числе местную поликлинику. Он обсудил с жителями этапы выполнения работ и договорился встретиться с людьми ещё раз.

Восстановление домов в Шебекино и Новой ТаволжанкеВосстановление домов в Шебекино и Новой Таволжанке
Восстановление домов в Шебекино и Новой ТаволжанкеВосстановление домов в Шебекино и Новой Таволжанке
Восстановление домов в Шебекино и Новой ТаволжанкеВосстановление домов в Шебекино и Новой Таволжанке
Восстановление домов в Шебекино и Новой ТаволжанкеВосстановление домов в Шебекино и Новой Таволжанке
Восстановление домов в Шебекино и Новой ТаволжанкеВосстановление домов в Шебекино и Новой Таволжанке
Восстановление домов в Шебекино и Новой Таволжанке
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Шебекинцам восстановят дома и квартиры с мебелью
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