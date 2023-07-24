Гладков: Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн рублей мы восстановить не сможем

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Глава Белгородского района Владимир Перцев во время доклада о ходе восстановления пострадавших при обстрелах домов попросил снять с министерства ЖКХ два «богатых» дома в Нижнем Ольшанце — дома требуют больших вложений. На территории восстановили лишь окна и кровлю.
То, что надо, мы сделали. Мы готовим записку, чтобы эти два дома снять. Там богатые люди живут. Свои придворные и подворные варианты пусть восстанавливают сами.
Владимир Перцев
Губернатор Вячеслав Гладков согласился и отметил, что бассейны, аквариумы, машины за 10-15 млн рублей восстановить не получится.
Здесь справедливость должна быть. Мы берём повышенные обязательства, в первую очередь перед теми, кто имеет средний и низкий доход. Если человек может купить дом за 30-50 млн рублей, авто за 10-20 млн рублей, это уже немного другая история.
Вячеслав Гладков