Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Изображение материала

Гладков: Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн рублей мы восстановить не сможем

24 июля 2023, 07:43
Фото: Midjourney

Пострадавшие в ходе обстрелов особняки белгородцев восстанавливать не будут

Речь идёт о двух домах в Нижнем Ольшанце. Тему обсудили во время оперсовещания правительства 24 июля.

Глава Белгородского района Владимир Перцев во время доклада о ходе восстановления пострадавших при обстрелах домов попросил снять с министерства ЖКХ два «богатых» дома в Нижнем Ольшанце — дома требуют больших вложений. На территории восстановили лишь окна и кровлю.

То, что надо, мы сделали. Мы готовим записку, чтобы эти два дома снять. Там богатые люди живут. Свои придворные и подворные варианты пусть восстанавливают сами.
Владимир Перцев

Губернатор Вячеслав Гладков согласился и отметил, что бассейны, аквариумы, машины за 10-15 млн рублей восстановить не получится.

Здесь справедливость должна быть. Мы берём повышенные обязательства, в первую очередь перед теми, кто имеет средний и низкий доход. Если человек может купить дом за 30-50 млн рублей, авто за 10-20 млн рублей, это уже немного другая история.
Вячеслав Гладков
Утренний обстрел ВСУ Нижнего Ольшанца задел элитный микрорайон под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Где получают жильё владельцы разрушенных домов в Белгородской областиДоплатить за новое жильё готовы 10 белгородцев из приграничьяНовое жильё выбрали 1087 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов
#Алина Харина#Бассейны#Особняк#Восстановление#Восстановление домов#Приграничье#Обстрел ВСУ#Общество#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Владимир перцев#Богатые дома#Нижний ольшанец
Подпишитесь
Красные реки и гибель рыбы: с какими проблемами столкнулись белгородские водоёмы
Сегодня, 05:41
Девять домов осталось восстановить после обстрелов в Белгороде
Сегодня, 07:20
Гладков об отселении белгородцев: Надеялись, что на 2-3 дня. Сегодня уже 1,5 года
Сегодня, 07:08
Белгородская область за год опустилась в рейтинге по численности среднего класса
Сегодня, 08:10
Неустановленные взрывные устройства и повреждённый дом: ВСУ атакуют Белгородчину
Сегодня, 09:24