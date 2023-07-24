Гладков: Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн рублей мы восстановить не сможем

Глава Белгородского района Владимир Перцев во время доклада о ходе восстановления пострадавших при обстрелах домов попросил снять с министерства ЖКХ два «богатых» дома в Нижнем Ольшанце — дома требуют больших вложений. На территории восстановили лишь окна и кровлю.