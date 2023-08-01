В Белгородской области за неделю восстановили 221 пострадавшее от обстрелов жильё

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
За неделю в Белгородской области восстановили 221 жилое помещение, пострадавшее в результате обстрелов. С февраля 2022 года восстановить удалось порядка 4 тыс. единиц жилья.
В Белгородском районе за семь дней привели в порядок три домовладения, но тем не менее ещё два попали под обстрелы. В Валуйском горокруге за это время пострадали 11 квартир, но восстановили 25 жилых помещений.
В Белгороде отремонтировали один дом, ещё один — в Волоконовке. В Грайворонском горокруге восстановить удалось 43 домовладения. В Краснояружском районе — девять. В работе остаются ещё восемь домов.
В Шебекинском горокруге также продолжаются ремонтные работы. За неделю в порядок привели 87 квартир и 52 частных дома.
Всего на территории региона в результате атак ВСУ пострадало около 7,5 тыс. жилых помещений. Восстанавливают пока более 3 тыс. из них.
Напомним, ранее главы районов рассказали о ходе восстановительных работ в муниципалитетах. В Грайворонском округе, например, за неделю восстановили 32 контура домов, в работе оставался ещё 31. В Валуйском округе в работе находились 174 дома.