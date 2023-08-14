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Published Сегодня, 19:29

Modified Сегодня, 19:48

Updated Сегодня, 19:48

Шебекинцам восстановят дома и квартиры с мебелью

Шебекинцам восстановят дома и квартиры с мебелью

14 августа 2023, 19:29
Фото: 1MI
Речь идёт об имуществе первой необходимости, которое стало непригодным из-за обстрелов. О помощи людям рассказал 14 августа глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

Во время прямого эфира чиновник зачитал обращение местной жительницы Ольги, которая интересовалась процессом возмещения разбитого имущества, в частности кухонного гарнитура и варочной панели. В дом женщины на кухню прилетел снаряд — всё разбито.

Помогать с приобретением нового оборудования жителям Шебекинского округа будут, но: самого необходимого и при сдаче работ.

Безусловно, помогать мы будем, во время сдачи жилого дома или квартиры. В обязательном порядке дадим всё необходимое, чтобы было можно нормально в помещении проживать. Все предметы первой необходимости будут предоставлены — повторюсь, при сдаче.

Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Остальное шебекинцам, видимо, предстоит постепенно закупать самостоятельно — бюджет из-за количества разрушений ограничен. Напомним, с прошлой осени в Шебекино не могут восстановить ФОК.

ФОК в Шебекино «фактически потерян»
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#Артем Черненко#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Восстановление домов#Общество#Имущество#Приграничье#Белгородская область
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