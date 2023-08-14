Шебекинцам восстановят дома и квартиры с мебелью

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
Во время прямого эфира чиновник зачитал обращение местной жительницы Ольги, которая интересовалась процессом возмещения разбитого имущества, в частности кухонного гарнитура и варочной панели. В дом женщины на кухню прилетел снаряд — всё разбито.
Помогать с приобретением нового оборудования жителям Шебекинского округа будут, но: самого необходимого и при сдаче работ.
Безусловно, помогать мы будем, во время сдачи жилого дома или квартиры. В обязательном порядке дадим всё необходимое, чтобы было можно нормально в помещении проживать. Все предметы первой необходимости будут предоставлены — повторюсь, при сдаче.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Остальное шебекинцам, видимо, предстоит постепенно закупать самостоятельно — бюджет из-за количества разрушений ограничен. Напомним, с прошлой осени в Шебекино не могут восстановить ФОК.