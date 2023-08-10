Состоялась встреча с инициативной группой в микрорайоне Стрелецкое, 83

Posted 10 августа 2023,, 14:35
Published 10 августа 2023,, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
На встрече присутствовали представители администрации Белгородского района, БИК и областного водоканала. Основной вопрос, который был поднят на обсуждение, касается строительства центральной канализации в новом микрорайоне.
Завершение проектирования внутриплощадочных сетей канализации ожидается к концу первого полугодия 2024 года. Параллельно будет проводиться проектирование очистных сооружений, а к строительству основной части планируется приступить в 2025 году.
До этого времени предлагается организация индивидуальных очистных сооружений для жителей микрорайона, которые будут построены для тех, кто желает ввести дом в эксплуатацию за счет БИК. Важно подчеркнуть, что все эти сооружения будут подключены к будущей центральной канализации без дополнительных затрат для граждан.
Жители микрорайона на встрече предложили документально закрепить намерение строить центральную канализацию со стороны БИК и администрации района. Это предложение получило одобрение всех участников встречи.
Павел Деревянко, генеральный директор БИК, подчеркнул важность данного проекта: «Введение центральной канализации — это необходимый шаг для обеспечения комфортных условий проживания для жителей нового микрорайона. Наша задача — обеспечить выполнение поручения Губернатора и способствовать формированию комфортной жизни наших застройщиков».
В настоящий момент при проектировании будут учитываться все мнения жителей и определяется точка сброса путем проведения публичных слушаний. Реализация этого проекта позволит жителям получить доступ к современным и надежным системам очистки сточных вод, что значительно повысит уровень комфорта и качества жизни.
Все этапы проекта будут прозрачными и открытыми для обсуждения с общественностью. Активное взаимодействие с жителями микрорайона позволит учесть их интересы и потребности при строительстве канализационной системы.
Основные этапы проектирования и важные новости проекта будут оперативно публиковаться на официальных ресурсах БИК.