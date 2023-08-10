Состоялась встреча с инициативной группой в микрорайоне Стрелецкое, 83

До этого времени предлагается организация индивидуальных очистных сооружений для жителей микрорайона, которые будут построены для тех, кто желает ввести дом в эксплуатацию за счет БИК. Важно подчеркнуть, что все эти сооружения будут подключены к будущей центральной канализации без дополнительных затрат для граждан.

Жители микрорайона на встрече предложили документально закрепить намерение строить центральную канализацию со стороны БИК и администрации района. Это предложение получило одобрение всех участников встречи.