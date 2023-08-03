Три частных дома и автомобиль пострадали во время обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Более 90 раз 2 августа ВСУ ударили по Белгородской области. Противник атаковал семь районов региона. Разрушения есть в Краснояружском районе.
Устинку обстреляли из артиллерии, Щетиновку — из гранатомётов. Всего насчитали 46 прилётов. Без последствий.
ВСУ атаковали окраину Лозовой Рудки из миномёта. Насчитали семь прилётов. Пострадавших и разрушений нет.
ВСУ ударили тремя артиллерийскими снарядами по Логачёвке. Никто не пострадал, разрушений нет.
Под миномётным обстрелом была окраина хутора Старый. Без последствий.
В муниципалитете насчитали восемь прилётов — шесть в Безымено и два в Дроновке.
В Вязовом в результате трёх прилётов повредило линию электропередачи. Её уже восстановили. Повреждения также получили три частных дома: посекло фасад и забор, выбило окна. Пострадала одна машина.
Окраина Репяховки тоже была под обстрелом, но без последствий.
Из миномётов противник обстрелял хутор Панков, из артиллерии — Безлюдовку. Также под миномётным обстрелом были село Середа и территории между сёлами Сурково и Первоцепляево. Пострадавших, как и разрушений, нет.
Напомним, что вечером 2 августа система ПВО сработала в Белгородском районе и Яковлевском горокруге — сбит беспилотник самолётного типа. О последствиях дополнительно не сообщалось.