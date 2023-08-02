Выдача внутренних паспортов в первой половине 2023 года стала рекордом

В то же время интерес к загранпаспортам, хотя и снизился по сравнению с прошлым годом, все еще остается высоким. Если в первой половине 2022 года количество людей, обратившихся за этим документом, составило 2,5 миллиона человек (что на 45% больше, чем годом ранее), то в 2023 году этот показатель составил 2,8 миллиона человек. То есть прирост составил 14%.