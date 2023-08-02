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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Выдача внутренних паспортов в первой половине 2023 года стала рекордом

2 августа 2023, 09:54
По данным RTVI, за первое полугодие 2023 года количество выданных внутренних паспортов в России увеличилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период паспорта получили более 5 миллионов человек.

Такой рост связывают с массовой выдачей паспортов жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пишет rtvi.com.

Это самый большой прирост в выдаче внутренних паспортов за всю историю сбора таких данных, начиная с 2016 года. В 2022 году за период с января по июнь количество получивших паспорта составило 3,45 миллиона человек, а в этом же периоде 2023 года — уже 5,03 миллиона человек.

В то же время интерес к загранпаспортам, хотя и снизился по сравнению с прошлым годом, все еще остается высоким. Если в первой половине 2022 года количество людей, обратившихся за этим документом, составило 2,5 миллиона человек (что на 45% больше, чем годом ранее), то в 2023 году этот показатель составил 2,8 миллиона человек. То есть прирост составил 14%.

Демограф Алексей Ракша объяснил, что выдача загранпаспортов, в основном, связана с желанием людей путешествовать и, возможно, эмигрировать. Выдача внутренних паспортов, судя по приросту, не может быть объяснена только количеством граждан, пересекающих границу в возрасте. По его мнению, такой рост может быть обусловлен только другими причинами, не связанными с демографией.

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