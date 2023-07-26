Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Изображение материала

Миномётные обстрелы, атаки беспилотников: ВСУ продолжают бить по Белгородской области

26 июля 2023, 11:37
Фото: 1MI

Почти 90 прилётов зафиксировали в Белгородской области за сутки

Сёла и посёлки региона вновь оказались под артиллерийским и миномётным огнём. Некоторые населённые пункты атаковали беспилотники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
СВО

ВСУ 25 июля атаковали шесть районов Белгородской области. Противник ударил по населённым пунктам из артиллерии и миномётов, беспилотники сбросили несколько взрывных устройств. Никто не пострадал.

Белгородский район

По Журавлёвке выпустили три артиллерийских снаряда, БПЛА сбросил две гранаты. В Щетиновке насчитали десять прилётов из артиллерии и 29 гранатомётных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет.

Борисовский район

На окраине села Казачье-Рудченское с квадрокоптера сбросили одно взрывное устройство. Обошлось без последствий.

Волоконовский район

Из миномёта обстреляли окраину хутора Старый — там насчитали 25 прилётов. Пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский горокруг

Под миномётные обстрелы попали Сподарюшино и Дроновка. Без последствий.

Краснояружский район

Под миномётный обстрел попала окраина Прилесья — три прилёта. В районе Графовки ВСУ сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет.

Шебекинский горокруг

По Новой Таволжанке противник выпустил шесть миномётных снарядов, по хутору Панков и посёлку Ленинский — по пять миномётных снарядов, по Терезовке — два. Обошлось без последствий. Один прилёт зафиксировали в Муроме. Из-за обстрела отключился свет на нескольких улицах. Подачу электроэнергии восстановили.

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Частный дом пострадал во время обстрела курского приграничьяВ Шебекино после обстрелов наполовину снесли шестиподъездную многоэтажкуДевять домов осталось восстановить после обстрелов в Белгороде
#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Краснояружский район#Грайворонский горокруг#Волоконовский район#Борисовский район#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Беспилотник
Подпишитесь
В белгородском Фонде ОМС вновь поменяли управляющего: теперь это депутат
Сегодня, 06:03
Как сильно выросли цены на бензин в Белгородской области за три года?
Сегодня, 09:53
Владельца кофейни «Комод» в Белгороде оштрафовали по неожиданной причине
Сегодня, 06:46
«Деталь от ракеты упала над детской»: шебекинцы просят дать им выбор в вопросе жилья
Сегодня, 09:24
Депутаты Белгорода решили наградить мэра Демидова премией. За что?
Сегодня, 10:02