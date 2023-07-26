Миномётные обстрелы, атаки беспилотников: ВСУ продолжают бить по Белгородской области

По Новой Таволжанке противник выпустил шесть миномётных снарядов, по хутору Панков и посёлку Ленинский — по пять миномётных снарядов, по Терезовке — два. Обошлось без последствий. Один прилёт зафиксировали в Муроме. Из-за обстрела отключился свет на нескольких улицах. Подачу электроэнергии восстановили.