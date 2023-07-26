Миномётные обстрелы, атаки беспилотников: ВСУ продолжают бить по Белгородской области

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
ВСУ 25 июля атаковали шесть районов Белгородской области. Противник ударил по населённым пунктам из артиллерии и миномётов, беспилотники сбросили несколько взрывных устройств. Никто не пострадал.
По Журавлёвке выпустили три артиллерийских снаряда, БПЛА сбросил две гранаты. В Щетиновке насчитали десять прилётов из артиллерии и 29 гранатомётных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет.
На окраине села Казачье-Рудченское с квадрокоптера сбросили одно взрывное устройство. Обошлось без последствий.
Из миномёта обстреляли окраину хутора Старый — там насчитали 25 прилётов. Пострадавших и разрушений нет.
Под миномётные обстрелы попали Сподарюшино и Дроновка. Без последствий.
Под миномётный обстрел попала окраина Прилесья — три прилёта. В районе Графовки ВСУ сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет.
По Новой Таволжанке противник выпустил шесть миномётных снарядов, по хутору Панков и посёлку Ленинский — по пять миномётных снарядов, по Терезовке — два. Обошлось без последствий. Один прилёт зафиксировали в Муроме. Из-за обстрела отключился свет на нескольких улицах. Подачу электроэнергии восстановили.