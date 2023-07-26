Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Изображение материала

Частный дом пострадал во время обстрела курского приграничья

26 июля 2023, 07:45
Фото: Telegram-канал Роман Старовойта
Обстрел Тёткино
ВСУ вновь атаковали приграничный посёлок Тёткино. Никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
Сюжет
Обстрел

ВСУ в очередной раз атаковали посёлок Тёткино в курском приграничье. В населённом пункте насчитали пять прилётов.

Как уточнил глава соседнего региона Роман Старовойт, из-за повреждения линии электропередачи часть посёлка обесточена. К восстановительным работам приступят, как только позволит обстановка — делать это сейчас небезопасно.

Также в посёлке пострадало одно частное домовладение. Осколками повредило окна и изгородь. Власти пообещали оказать помощь собственнику с ремонтом.

Белгородскую область тоже не прекращают обстреливать. Ранее сразу несколько сёл атаковали беспилотники. Только 24 июля противник ударил по региону не менее 70 раз. Никто не пострадал. Обошлось без разрушений. Всего под огнём были шесть районов области.

Обстрел ТёткиноОбстрел Тёткино
Обстрел ТёткиноОбстрел Тёткино
Обстрел ТёткиноОбстрел Тёткино
Обстрел ТёткиноОбстрел Тёткино
Обстрел Тёткино
Фото: Telegram-канал Роман Старовойта
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
В Шебекино после обстрелов наполовину снесли шестиподъездную многоэтажкуБелгородцев, чьи дома разрушены в ходе обстрелов, освободили от имущественного налогаБелгородцы поинтересовались, почему их не предупредили об обстреле посёлка
#Белгородская область#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Наталья Корявых#Дом#Лэп#Спецоперация#СВО#Черноземье#Тёткино
Подпишитесь
Миномётные обстрелы, атаки беспилотников: ВСУ продолжают бить по Белгородской области
Сегодня, 11:37
В белгородском Фонде ОМС вновь поменяли управляющего: теперь это депутат
Сегодня, 06:03
Как сильно выросли цены на бензин в Белгородской области за три года?
Сегодня, 09:53
Владельца кофейни «Комод» в Белгороде оштрафовали по неожиданной причине
Сегодня, 06:46
«Деталь от ракеты упала над детской»: шебекинцы просят дать им выбор в вопросе жилья
Сегодня, 09:24
Депутаты Белгорода решили наградить мэра Демидова премией. За что?
Сегодня, 10:02