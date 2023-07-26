Частный дом пострадал во время обстрела курского приграничья

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
ВСУ в очередной раз атаковали посёлок Тёткино в курском приграничье. В населённом пункте насчитали пять прилётов.
Как уточнил глава соседнего региона Роман Старовойт, из-за повреждения линии электропередачи часть посёлка обесточена. К восстановительным работам приступят, как только позволит обстановка — делать это сейчас небезопасно.
Также в посёлке пострадало одно частное домовладение. Осколками повредило окна и изгородь. Власти пообещали оказать помощь собственнику с ремонтом.
Белгородскую область тоже не прекращают обстреливать. Ранее сразу несколько сёл атаковали беспилотники. Только 24 июля противник ударил по региону не менее 70 раз. Никто не пострадал. Обошлось без разрушений. Всего под огнём были шесть районов области.