Частный дом пострадал во время обстрела курского приграничья

Белгородскую область тоже не прекращают обстреливать. Ранее сразу несколько сёл атаковали беспилотники. Только 24 июля противник ударил по региону не менее 70 раз. Никто не пострадал. Обошлось без разрушений. Всего под огнём были шесть районов области.