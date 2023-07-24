Девять домов осталось восстановить после обстрелов в Белгороде

Прорабатывается и вопрос приобретения пяти компенсационных домов по улице Маяковского, где в июле прошлого года упали обломки украинской ракеты. По данным замгубернатора Владимира Базарова, закрыть вопрос должны до ноября. Проблем добавляет то, что собственники живут в других субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Крыму. А от одной из собственниц пришёл отказ от компенсации долями. Также нужно найти квартиру на 17 кв. м, а таких, по словам Гладкова, «просто нет».