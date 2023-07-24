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Девять домов осталось восстановить после обстрелов в Белгороде

24 июля 2023, 07:20
Фото: Bel.ru
Разрушенные обстрелами дома
Мэр Белгорода Валентин Демидов во время оперсовещания с правительством региона 24 июля сообщил, сколько домов осталось восстановить в городе после обстрелов, падения бомбы и других связанных с СВО разрушений.

За минувшую неделю в Белгороде восстановили одно жилое помещение. Осталось девять, в том числе два жилых помещения на улице Славянской, где работы завершат на этой неделе.

Одну квартиру нужно восстановить на Шаландина, 15: там работы полностью закончатся к 31 июля. Напомним, что в апреле в этом районе упала авиабомба ФАБ-500.

Что касается проблемного дома на улице Луначарского, его хозяйка пришла на личный приём к Вячеславу Гладкову. Её успокоили: показали, какой техникой и материалами всё будет восстанавливать.

На объект нас допустили, к 15 октября всё завершим, там объём работы большой. Всё нормально, прошлись по каждому разрушению, удалось убедить, и люди успокоились.
Валентин Демидов

Отметим, что в доме по улице Луначарского собственники не соглашались на установку обычных окон вместо разбитых обстрелами специальных. Судя по всему, к консенсусу прийти всё же удалось.

Прорабатывается и вопрос приобретения пяти компенсационных домов по улице Маяковского, где в июле прошлого года упали обломки украинской ракеты. По данным замгубернатора Владимира Базарова, закрыть вопрос должны до ноября. Проблем добавляет то, что собственники живут в других субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Крыму. А от одной из собственниц пришёл отказ от компенсации долями. Также нужно найти квартиру на 17 кв. м, а таких, по словам Гладкова, «просто нет».

Статистика по восстановлению домов в Белгороде Статистика по восстановлению домов в Белгороде
Статистика по восстановлению домов в Белгороде
Фото: кадр из трансляции совещания в правительстве
После обстрелов в Валуйках восстанавливают 79 частных домов
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