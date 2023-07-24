Девять домов осталось восстановить после обстрелов в Белгороде

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
За минувшую неделю в Белгороде восстановили одно жилое помещение. Осталось девять, в том числе два жилых помещения на улице Славянской, где работы завершат на этой неделе.
Одну квартиру нужно восстановить на Шаландина, 15: там работы полностью закончатся к 31 июля. Напомним, что в апреле в этом районе упала авиабомба ФАБ-500.
Что касается проблемного дома на улице Луначарского, его хозяйка пришла на личный приём к Вячеславу Гладкову. Её успокоили: показали, какой техникой и материалами всё будет восстанавливать.
На объект нас допустили, к 15 октября всё завершим, там объём работы большой. Всё нормально, прошлись по каждому разрушению, удалось убедить, и люди успокоились.
Валентин Демидов
Отметим, что в доме по улице Луначарского собственники не соглашались на установку обычных окон вместо разбитых обстрелами специальных. Судя по всему, к консенсусу прийти всё же удалось.
Прорабатывается и вопрос приобретения пяти компенсационных домов по улице Маяковского, где в июле прошлого года упали обломки украинской ракеты. По данным замгубернатора Владимира Базарова, закрыть вопрос должны до ноября. Проблем добавляет то, что собственники живут в других субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Крыму. А от одной из собственниц пришёл отказ от компенсации долями. Также нужно найти квартиру на 17 кв. м, а таких, по словам Гладкова, «просто нет».