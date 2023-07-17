Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:01

Published Сегодня, 19:01

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

Стихия в Южной Корее: 40 погибших и 9 пропавших без вести

17 июля 2023, 19:01
В Южной Корее произошла гибель людей из-за сильных ливней. Согласно информации, опубликованной агентством Yonhap, общее число погибших и пропавших без вести достигло 49 человек.

В результате спасательной операции в затопленном автомобильном туннеле в районе города Чхонджу были найдены еще четыре тела. Об этом пишет RTVI.

Туннель был затоплен в субботу, 15 июля, и при поиске внутри него было обнаружено 16 затопленных автомобилей. По последним данным от Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, количество погибших от сильных дождей составляет 40 человек, включая 19 в провинции Кенсан-Пукто. Еще девять человек считаются пропавшими без вести, восемь из них — в провинции Кенсан-Пукто. 34 человека получили ранения.

Спасатели продолжают поиски в затопленном туннеле, так что количество жертв может увеличиться. Власти Южной Кореи сообщили, что около 10,7 тысяч человек были эвакуированы из своих домов по всей стране.

Из-за продолжающихся ливней, начавшихся 9 июля, значительные повреждения получили около 800 общественных объектов и более 350 частных объектов, особенно в южной части страны.

Подпишитесь
Вячеслав Гладков поддержал отмену школьной формы в новом учебном году
Сегодня, 18:01
Новые замы и приезжие чиновники: как изменится правительство Белгородской области
Сегодня, 09:01
Белгородские дети выехали в Крым после взрыва на мосту
Сегодня, 17:37
«Здоровья мамке с папкой»: что пишут пострадавшей на Крымском мосту девочке
Сегодня, 16:35
«В Крым они в первый раз поехали»: отец погибшей белгородки прокомментировал ЧП
Сегодня, 10:25
Стало известно о пострадавшем при атаке Шебекино «Градами»
Сегодня, 10:43