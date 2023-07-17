Стихия в Южной Корее: 40 погибших и 9 пропавших без вести

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
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Updated Сегодня, 19:04
В результате спасательной операции в затопленном автомобильном туннеле в районе города Чхонджу были найдены еще четыре тела. Об этом пишет RTVI.
Туннель был затоплен в субботу, 15 июля, и при поиске внутри него было обнаружено 16 затопленных автомобилей. По последним данным от Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, количество погибших от сильных дождей составляет 40 человек, включая 19 в провинции Кенсан-Пукто. Еще девять человек считаются пропавшими без вести, восемь из них — в провинции Кенсан-Пукто. 34 человека получили ранения.
Спасатели продолжают поиски в затопленном туннеле, так что количество жертв может увеличиться. Власти Южной Кореи сообщили, что около 10,7 тысяч человек были эвакуированы из своих домов по всей стране.
Из-за продолжающихся ливней, начавшихся 9 июля, значительные повреждения получили около 800 общественных объектов и более 350 частных объектов, особенно в южной части страны.