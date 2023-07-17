Стихия в Южной Корее: 40 погибших и 9 пропавших без вести

Туннель был затоплен в субботу, 15 июля, и при поиске внутри него было обнаружено 16 затопленных автомобилей. По последним данным от Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, количество погибших от сильных дождей составляет 40 человек, включая 19 в провинции Кенсан-Пукто. Еще девять человек считаются пропавшими без вести, восемь из них — в провинции Кенсан-Пукто. 34 человека получили ранения.