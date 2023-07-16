За сутки ВСУ обстреляли четыре населённых пункта Белгородской области

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
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За сегодняшний день, 16 июля, ВСУ обстреляли четыре населённых пункта в Белгородской области. Первым под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. Его жители получили СМС-оповещения об обстреле от РСЧС в 10:05. Всех белгородцев попросили спрятаться в укрытия.
Следующим под огнём оказался посёлок Горьковский Грайворонского округа — СМС-оповещение об обстреле жителям пришло в 12:49. В 17:42 предупреждение разослали жителям села Илек-Пеньковка Краснояружского района, а в 18:05 — село Терезовка Шебекинского округа.
Известно, что в результате утреннего обстрела Шебекино погибла женщина: в момент обстрела она ехала на велосипеде по тротуару. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Илек-Пеньковка и посёлка Горьковский никто не пострадал, зато есть разрушения.