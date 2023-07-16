За сутки ВСУ обстреляли четыре населённых пункта Белгородской области

Известно, что в результате утреннего обстрела Шебекино погибла женщина: в момент обстрела она ехала на велосипеде по тротуару. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Илек-Пеньковка и посёлка Горьковский никто не пострадал, зато есть разрушения.