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За сутки ВСУ обстреляли четыре населённых пункта Белгородской области

16 июля 2023, 18:48
Фото: 1MI
Предупреждающие сообщения об обстреле получили жители четырёх населённых пунктов региона.
Сюжет
Обстрел

За сегодняшний день, 16 июля, ВСУ обстреляли четыре населённых пункта в Белгородской области. Первым под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. Его жители получили СМС-оповещения об обстреле от РСЧС в 10:05. Всех белгородцев попросили спрятаться в укрытия.

Следующим под огнём оказался посёлок Горьковский Грайворонского округа — СМС-оповещение об обстреле жителям пришло в 12:49. В 17:42 предупреждение разослали жителям села Илек-Пеньковка Краснояружского района, а в 18:05 — село Терезовка Шебекинского округа.

Известно, что в результате утреннего обстрела Шебекино погибла женщина: в момент обстрела она ехала на велосипеде по тротуару. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Илек-Пеньковка и посёлка Горьковский никто не пострадал, зато есть разрушения.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Белгородская область
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