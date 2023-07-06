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Белгородскую область атаковали более 100 раз за день

6 июля 2023, 09:04
Фото: 1MI
фото тематическое
Украинские военные накануне атаковали ряд муниципалитетов: были обстрелы и налёты беспилотников. Больше всего пострадал Валуйский горокруг, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Белгородская область 5 июля в очередной раз попала под обстрелы ВСУ. Во всех районах, за исключением Валуйского горокруга, обошлось без последствий.

Белгородский район

Противник ударил из артиллерии по Щетиновке, Наумовке и Нехотеевке. Выпустили десять и по шесть снарядов соответственно.

Борисовский район

Окраину села Богун-Городок обстреляли из миномёта. Зафиксировали десять прилётов.

Валуйский горокруг

ВСУ обстреляли Вериговку и Новопетровку. Обошлось без последствий. Также под огнём было Карабаново. Там пострадали четыре дома: повредило окна, кровли и фасады.

Волоконовский район

Под огнём оказалась окраина хутора Старый. Зафиксировали 16 прилётов.

Грайворонский горокруг

Под миномётный обстрел попали Дроновка, Козинка, Заречье-Первое и Понуры. В Сподарюшино противник сбросил с беспилотника одно самодельное взрывное устройство.

Краснояружский район

ВСУ атаковали окраину села Демидовка из артиллерии. Рядом с Графовкой противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство.

Шебекинский горокруг

По Новой Таволжанке ударили девять миномётных снарядов, по Середе — четыре, по Ленинскому — два. Разрушений и пострадавших нет.

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