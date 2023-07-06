Белгородскую область атаковали более 100 раз за день

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Белгородская область 5 июля в очередной раз попала под обстрелы ВСУ. Во всех районах, за исключением Валуйского горокруга, обошлось без последствий.
Противник ударил из артиллерии по Щетиновке, Наумовке и Нехотеевке. Выпустили десять и по шесть снарядов соответственно.
Окраину села Богун-Городок обстреляли из миномёта. Зафиксировали десять прилётов.
ВСУ обстреляли Вериговку и Новопетровку. Обошлось без последствий. Также под огнём было Карабаново. Там пострадали четыре дома: повредило окна, кровли и фасады.
Под огнём оказалась окраина хутора Старый. Зафиксировали 16 прилётов.
Под миномётный обстрел попали Дроновка, Козинка, Заречье-Первое и Понуры. В Сподарюшино противник сбросил с беспилотника одно самодельное взрывное устройство.
ВСУ атаковали окраину села Демидовка из артиллерии. Рядом с Графовкой противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство.
По Новой Таволжанке ударили девять миномётных снарядов, по Середе — четыре, по Ленинскому — два. Разрушений и пострадавших нет.