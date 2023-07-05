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Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала от обстрелов ВСУ

5 июля 2023, 14:35
Фото: 1MI
Выбило окна в административном здании, были попадания на территорию предприятия. На полную мощность фабрика рассчитывает выйти в течение месяца. Однако пока вернулся не весь персонал, сообщает РИА «Новости».

В Шебекино фабрика, занимающаяся производством макарон, почти не пострадала от обстрелов ВСУ. Представитель компании «МаКоПр» Дмитрий Гуров сообщил, что среди повреждений можно отметить выбитые стёкла в административном здании. Некоторые снаряды попали на территорию предприятия, однако они не причинили вреда зданиям и цехам фабрики.

В настоящее время проводится косметический ремонт, восстанавливаются стёкла и заделываются дыры в стенах. Представитель компании уверен, что восстановление будет завершено в течение двух недель.

Гуров отметил, что на момент остановки производства склады были полны. Ежедневно на фабрике производится от 40 до 50 тонн макарон, а объём отгрузок примерно в 2-2,5 раза больше.

Однако производственные мощности пока ограничены из-за того, что не весь рабочий персонал вернулся в Шебекино.

Фабрика макарон в Шебекино заработает после череды обстрелов
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#Макароны#Фабрика#Обстрел ВСУ#Разрушения#Экономика#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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