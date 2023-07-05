Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала от обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В Шебекино фабрика, занимающаяся производством макарон, почти не пострадала от обстрелов ВСУ. Представитель компании «МаКоПр» Дмитрий Гуров сообщил, что среди повреждений можно отметить выбитые стёкла в административном здании. Некоторые снаряды попали на территорию предприятия, однако они не причинили вреда зданиям и цехам фабрики.
В настоящее время проводится косметический ремонт, восстанавливаются стёкла и заделываются дыры в стенах. Представитель компании уверен, что восстановление будет завершено в течение двух недель.
Гуров отметил, что на момент остановки производства склады были полны. Ежедневно на фабрике производится от 40 до 50 тонн макарон, а объём отгрузок примерно в 2-2,5 раза больше.
Однако производственные мощности пока ограничены из-за того, что не весь рабочий персонал вернулся в Шебекино.