Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала от обстрелов ВСУ

В Шебекино фабрика, занимающаяся производством макарон, почти не пострадала от обстрелов ВСУ. Представитель компании «МаКоПр» Дмитрий Гуров сообщил, что среди повреждений можно отметить выбитые стёкла в административном здании. Некоторые снаряды попали на территорию предприятия, однако они не причинили вреда зданиям и цехам фабрики.