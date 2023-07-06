19 белгородских спасателей получат госнаграды по решению Путина

Напомним, с начала купального сезона 2023 года, который стартовал в Белгороде 1 июня, спасатели вытащили из воды четырёх человек, которых удалось спасти от смерти. Все они пытались искупаться в местах, не предназначенных для этих целей. Но не всем так повезло — в конце июня ночная подводная охота в селе Саловка Вейделевского района закончилась трагедией — утонул мужчина 1974 года рождения.