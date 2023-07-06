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19 белгородских спасателей получат госнаграды по решению Путина

6 июля 2023, 18:48
Фото: Bel.ru
19 спасателей МЧС Белгородской области получат государственные награды за мужество и героизм, проявленные на службе. В частности, при спасении людей, сообщает «Фонарь» со ссылкой на главу ведомства Сергея Потапова.

В проект указа президента о награждении белгородских спасателей внесены уже 11 имён. Церемония награждения лучших из лучших сотрудников МЧС должна состояться до конца сентября 2023 года.

За время проведения специальной военной операции в Белгородской области пострадал один спасатель. Он был ранен в колено, когда в Грайворон ворвалась украинская ДРГ. Случилось это в мае 2023 года. Сейчас жизни мужчины ничто не угрожает.

Напомним, с начала купального сезона 2023 года, который стартовал в Белгороде 1 июня, спасатели вытащили из воды четырёх человек, которых удалось спасти от смерти. Все они пытались искупаться в местах, не предназначенных для этих целей. Но не всем так повезло — в конце июня ночная подводная охота в селе Саловка Вейделевского района закончилась трагедией — утонул мужчина 1974 года рождения.

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#Кристина Семенчук#Спасатель#Государственная награда#За мужество#Общество#Белгородская область#Мчс россии
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