19 белгородских спасателей получат госнаграды по решению Путина

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
В проект указа президента о награждении белгородских спасателей внесены уже 11 имён. Церемония награждения лучших из лучших сотрудников МЧС должна состояться до конца сентября 2023 года.
За время проведения специальной военной операции в Белгородской области пострадал один спасатель. Он был ранен в колено, когда в Грайворон ворвалась украинская ДРГ. Случилось это в мае 2023 года. Сейчас жизни мужчины ничто не угрожает.
Напомним, с начала купального сезона 2023 года, который стартовал в Белгороде 1 июня, спасатели вытащили из воды четырёх человек, которых удалось спасти от смерти. Все они пытались искупаться в местах, не предназначенных для этих целей. Но не всем так повезло — в конце июня ночная подводная охота в селе Саловка Вейделевского района закончилась трагедией — утонул мужчина 1974 года рождения.